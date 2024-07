Pável Oceguera celebra la actuación de las gimnastas mexicanas en París 2024 con mira a 2028

El equipo de México no pudo llegar a las finales de Gimnasia Artística Femenino. Pero el entrenador del equipo mexicano, Pável Oceguera, comentó que se siente satisfecho por la labor de la actuación de las atletas mexicanas.

“Se cumplió con el objetivo. Alexa (Moreno) es la de mayor experiencia, Ahtziri, que está en sus primeros Juegos Olímpicos, cumplió con la parte de manos libres que le correspondía”, comentó.

El entrenador Oceguera también habló sobre la joven Natalia Escalera, quien sufrió una grave lesión en el ligamento de uno de sus pies. “De todos modos quiso competir, la infiltraron, pasó en barras asimétricas y fue la nota más alta de la ronda del equipo”, detalló.

El coach afirmó que están muy contentos de haber participado en el evento en París 2024 y tienen el foco en Los Angeles 2028, próxima parada de los Juegos Olímpicos de Verano.

“Teníamos que empezar con un parámetro. Es la primera vez que México clasifica a tres atletas a Juegos Olímpicos (en gimnasia). Nos tiene muy satisfechos, yo doblemente satisfecho”, comentó Oceguera.

Pável Ceguera habla sobre presenciar a Simone Biles

La delegación mexicana compitió en la misma jornada junto con Simone Biles, una de las mejores gimnastas en la historia de los Juegos Olímpicos.

Para el entrenador de la delegación mexicana fue una magistral actuación y a la cual pudieron disfrutar, más allá de la competitividad.

“Imponente, una motivación para todas. Hemos tenido la oportunidad de verlas, porque venían después de nosotros en el entrenamiento, tenemos muy buena relación con ellas. Un atleta ejemplar, un atleta que está rompiendo barreras y una fuera de serie”, comentó el entrenador mexicano.

Alexa Morena quedó fuera por milésimas

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, una de las grandes especialistas mundiales en salto de la última década, quedó fuera de la final en los Juegos Olímpicos de París.

Moreno compitió a primera hora del domingo y rezó durante el resto de la jornada para que los resultados de sus rivales la favorecieran. Pero no se dio y acabó a solo 50 milésimas de la plaza

“Estoy un poco frustrada. No me ha gustado cómo he realizado mis dos saltos. Cuando estaba en el aire, me concentraba mucho en el aterrizaje y en colocar bien los pies, porque pensaba que iba a morir”, declaró tras su actuación.

