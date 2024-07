Pitbull Cruz pronostica victoria sobre el Rayo Valenzuela

Isaac ‘Pitbull’ Cruz pronosticó que este sábado 3 de agosto defenderá con éxito su cinturón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y aseguró que José ‘Rayo’ Valenzuela tendrá el mismo destino que Rolando ‘Rolly’ Romero.

En una entrevista con La Opinión, Pitbull Cruz indicó que no le afectan para nada las declaraciones del Rayo Valenzuela sobre “noquearlo” y “hacerle daño” porque solo está concentrado en su preparación para conseguir la victoria y dar un gran espectáculo al público.

“Mi pronóstico es retener el cinturón. Me voy como campeón ahora, regreso como campeón cueste lo que me cueste. Yo voy preparado para uno, dos, tres, para 15 rounds. No habrá ningún problema de que salga el Pitbull Cruz de un gran espectáculo el próximo 3 de agosto”, dijo.

José ‘Rayo’ Valenzuela está seguro de que vencerá a Pitbull Cruz. Crédito: Jeffrey McWhorter | AP

“No tengo nada que decir (sobre las declaraciones del Rayo). Yo me estoy preparando física y mentalmente. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, y creo que la prueba más clara que tengo ahorita en el récord es contra Rolly que empezó a hablar antes de tiempo, no nos alegramos ni nos enojamos ni mucho menos”, explicó.

“Nada más siempre en todo momento estuvimos concertados y enfocados en el equipo de trabajo y en el campamento. Y el próximo 3 de agosto vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el Rayo. Estamos totalmente enfocados en el trabajo, motivados y el próximo 3 de agosto regresamos a Los Ángeles como campeones del mundo”, agregó.

Después de callarle la boca a Rolly Romero como lo prometió, el mexicano no perdió el tiempo y pondrá en juego su título de peso superligero de la AMB contra José ‘Rayo’ Valenzuela. El peleador estadounidense se recuperó de una mala racha de dos derrotas consecutivas y ahora tendrá la oportunidad de intentar coronarse campeón mundial en su debut en las 140 libras.

La pelea entre ambos será el duelo co-estelar de la cartelera que protagonizará el duelo entre Terence Crawford e Isroil Madrimov en Los Ángeles, evento que marcará el debut de Turki Alalshikh en Estados Unidos y se realizará en el BMO Stadium.

El Pitbull Cruz derrotó a Rolly Romero por nocaut técnico en el octavo asalto. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Sobre esto, el Pitbull Cruz nos comentó que se siente muy agradecido con el jeque árabe por darle la oportunidad de formar parte de esta función –que estará repleta de estrellas– y por la iniciativa de querer hacer grandes eventos también en América.

De acuerdo con algunos expertos en el deporte, el Pitbull Cruz tiene la ventaja, pero el Rayo Valenzuela podría darle una dura pelea al campeón en su primera defensa del título.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, buscará arrebatarle el cinturón al mexicano para coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera. El estadounidense tiene marca de 13 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

