Andy Ruiz confía en que logrará vencer a Miller pese a la inactividad

Andy Ruiz Jr. confía en que logrará la victoria frente a Jarrell Miller, pese al largo tiempo que pasó inactividad, en la cartelera de este sábado 3 de agosto que se llevará a cabo en Los Ángeles.

En una entrevista con BoxingScene, Ruiz Jr. explicó que Miller vendrá mejor preparado y más fuerte para esta pelea, por lo que no lo subestima, pero cree que su velocidad y combinaciones lo harán ganar este enfrentamiento.

“Nunca pronostico nocauts, pero sí pronostico que obtendré la victoria. Estoy concentrado. No subestimo a nadie. Estoy bastante seguro de que llegará con un peso menor a las 333 libras que pesó en su última pelea contra Daniel Dubois. Le encanta comer hamburguesas como a mí. Querrá demostrar lo que vale después de su derrota. Llegará más fuerte y más motivado”, dijo.

Jarrell Miller será una dura prueba para Andy Ruiz Jr. en su regreso. Crédito: Matt Dunham | AP

“Por eso estoy entrenando duro y no pensando que lucirá igual que cuando peleó con Dubois, cuando se cansó rápido. Pensé que iba a ganar. Estaba en su esquina, alentándolo. Quería que ganara. Pero Dubois hizo lo suyo. Simplemente no fue su noche, pero creo que el peso fue un factor importante. Es grande, fuerte y viene con golpes fuertes, pero creo que mi explosividad, combinaciones y velocidad seguramente me harán ganar esta pelea“, añadió.

Después de varios intentos fallidos con Deontay Wilder, Ruiz Jr. confirmó su regreso al ring después de casi dos años de inactividad. El mexoamericano venció en su última pelea a Luis ‘King Kong’ Ortiz y busca ser más consistente en el ring.

En cambio, el excontendiente Jarrell Miller viene de perder su récord invicto ante Daniel Dubois el pasado 23 de diciembre en Arabia Saudita y espera volver a la senda del triunfo frente al mexoamericano.

La pelea de peso pesado será parte de la cartelera que protagonizará Terence Crawford e Isaac ‘Pitbull’ Cruz en el BMO Stadium. Esta función histórica de boxeo lleva por nombre Riyah Season Card y marcará el debut de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, en Estados Unidos.

Andy Ruiz Jr. subió por última vez al ring contra Luis Ortiz en septiembre de 2022. Crédito: Ashley Landis | AP

Andy Ruiz Jr., de 34 años, quiere convertirse en campeón nuevamente y promete no pasar tanto tiempo sin pelear. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Por su parte, Jarrell Miller, de 35 años, quiere dejar atrás su primera derrota como profesional y volver a la columna de los ganadores. El peleador estadounidense tiene marca de 26 triunfos, 22 por la vía rápida, y un revés.

