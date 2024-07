Chiquis aprueba la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Si hay alguien que no tiene miedo de compartir su punto de vista sin miedo al “qué dirán”, esa es la cantante Chiquis, quien recientemente se sumó a la conversación sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, no sin antes enviar un mensaje a la rapera argentina Cazzu. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con la prensa durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de “Abeja Reina” no pudo esquivar los cuestionamientos sobre su opinión con respecto al enlace matrimonial más comentado durante las últimas semanas. Y con la personalidad frontal que la caracteriza les envío un mensaje de apoyo en el que los instó a no hacer caso a las críticas.

“Que ellos disfruten, el amor es bonito y ahorita están viviendo algo bonito, que disfruten y se enfoquen en eso”, declaró la hija de Jenni Rivera. “Yo no he visto si le están tirando hate, ella se ve hermosa, se ven enamorados y a mí me encanta el amor, así que se amen”, añadió.

A pesar de la ola de dimes y diretes que ha girado en torno al origen de la relacion, Chiquis apuntó a que “se vale lo que ellos quieran, el amor no tiene barreras y lo que sea; yo siento que se quieren mucho y la verdad no quiero opinar mucho porque es algo privado, delicado, bonito que están viviendo”.

Sin embargo, la parejita recién casada no fue la única a la que la famosa hizo referencia durante su encuentro con la prensa. De hecho, también habló sobre la ex pareja y madre de la hija de Christian Nodal, la rapera argentina Cazzu.

Sobre ella, Chiquis Rivera externó que la prioridad es su hija y está segura que no ha perdido ese enfoque: “Yo me imagino que Cazzu está enamoradísima de su hija, está tan chula esa niña (…) Lo único que le puedo decir a Cazzu es que es bella, hermosa, tiene ahí su bendición que es lo más importante.”

Con respecto a la faceta de Nodal como papá, la mexicoamericana afirmó que ha demostrado tener el interés de formar parte de la vida de Inti: “Yo sé que Christian es buen papá y va a estar ahí, y eso también es lo más importante. Que se apoyen el uno al otro y que estén ahí por Inti, es lo único que puedo decir. Cazzu se me hace una mujer talentosa, hermosa, bellísima”, dijo para finalizar.