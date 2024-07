La captura de “El Mayo” fue un secreto también en Estados Unidos

La secrecía de cómo fue capturado Ismael “El Mayo” Zambada en El Paso, Texas, no solamente aplicó para el gobierno de México, sino también para altos funcionarios de Estados Unidos.

Así lo confirman dos fuentes del gobierno del presidente Joe Biden con conocimiento sobre los operativos contra el crimen organizado, argumentando que la secrecía se debió para evitar cualquier filtración sobre la operación liderada por la DEA y otras agencias.

No hubo precisión sobre hasta qué nivel se mantuvo la información en secreto, pero al menos en México el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo cercano supo poco tiempo después de concretarse la operación en El Paso, Texas.

En dicho operativo también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien este martes se declaró “no culpable” de cargos de narcotráfico en Chicago, Illinois.

Se preguntó oficialmente a la DEA y al Departamento de Justicia sobre la operación en México y la secrecía a los altos funcionarios mexicanos, incluido el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

La DEA refirió las preguntas al Departamento de Justicia, donde el área de International Law Enforcement declinó hacer comentarios.

“El Departamento de Justicia declina hacer comentarios”, se respondió vía correo electrónico.

Las fuentes tampoco precisaron si “El Mayo” Zambada se entregó a las autoridades estadounidenses o hubo un operativo coordinado con los hijos de “El Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, como ha circulado en medios mexicanos y estadounidenses.

Hasta el momento, el Gobierno de México no tiene un reporte completo de cómo ocurrió la operación, para evaluar si no se violaron acuerdos internacionales.

La siguiente audiencia de “El Mayo”

Será el 1 de agosto cuando “El Mayo” Zambada tenga una nueva audiencia, la primera sobre el estatus de su caso ante la jueza Kathleen Cardone.

Aunque había una audiencia programada para el 31 de julio, ésta no se llevará a cabo ante la jueza Anne Berton, ya que previamente “El Mayo” Zambada firmó un documento para renunciar a la lectura pública de cargos, aunque le fueron leídos y sobre los cuales se declaró “no culpable”.

En otro documento firmado también por el abogado del presunto narcotraficante, Frank Pérez, “El Mayo” Zambada también renunció a su audiencia para solicitar una fianza, lo que le hubiera permitido avanzar en su proceso en libertad si la jueza hubiera aceptado la oferta.

“También me han informado de mi derecho a una audiencia para fijar fianza, el juez recibirá las pruebas para poder determinar si seguiré detenido sin fianza o si me fijarán fianza”, dice el documento en inglés y español firmado el 26 de julio. “Me han informado que si renuncio (abandono) mi derecho a una audiencia para fijar fianza, seguiré detenido sin fianza hasta que se me someta a juicio. Renuncio (abandono) mi derecho a una audiencia para fijar fianza“.

En la audiencia del jueves 1 de agosto los fiscales expondrán parte de la evidencia contra “El Mayo” y se propondrá una fecha de las siguientes audiencias para un posible juicio.

“El Mayo” también tiene hasta el 11 de septiembre para cambiar su declaratoria, lo que modificaría el proceso judicial en su contra.

Sigue leyendo:

• La primera foto de “El Mayo” tras ser detenido en Texas

• Detención de “El Mayo” Zambada es “un golpe al corazón del Cártel de Sinaloa”: DEA.

• La DEA considera que “El Mayo” Zambada no tiene buena salud y afecta su liderazgo en el Cártel de Sinaloa