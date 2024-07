Actor de Game of Thrones gana medalla de oro en natación

Daniel Wiffen hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a los más alto de un podio olímpico, tras imponerse en la final de los 800 libre de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero no solo eso, ya que también trascendió que el nadador de 23 años que rompió el récord olímpico participó en la multipremiada serie Game of Thrones como extra en uno de los episodios más ovacionados por críticos y fans.

Antes de ser nadador profesional, Wiffen actuó en el episodio “Las lluvias de Castamere”, que narra lo acontecido en la denominada “Boda Roja”.

En el episodio, Elizabeth, la hermana de Daniel Wiffen, interpreta el papel de Neyela Frey, una de las nietas de Walder Frey y, como algunas escenas requerían muchos extras, invitaron al ahora campeón olímpico y a su hermano gemelo.

“Realmente no sabía nada sobre Game of Thrones cuando era más joven. Mis padres no me dejaron verla, pero creo que mi papá la veía todo el tiempo, y luego mi hermana Elizabeth consiguió un papel realmente bueno, era una de las hijas de Frey (Neyela Frey)”, recordó Wiffen en declaraciones recogidas por ESPN.

“Ella (Elizabeth) fue, hizo su parte y también terminamos en la escena de ‘La Boda Roja’, al fondo, lo cual fue realmente genial (…) En nuestra escena estábamos en la sala de estar, sentados en los escalones superiores, cuando entraron los Stark’‘, prosiguió.

Daniel Wiffen era prácticamente un niño cuando el episodio se rodó, ya que lo hizo en el 2011, a pesar de que se transmitió hasta el 2013 y, ahora, 13 años después de su grabación, el extra de aquel capítulo se colgó la medalla de oro al completar la prueba de natación de 800 libre tras completarla en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que esta categoría se estrenó en el programa masculino.

Prueba de fondo que, sin embargo, se decidió en dos frenéticos largos finales en los que el irlandés Wiffen, vigente campeón del mundo, el italiano Gregorio Paltrinieri, plata en Tokio, y el estadounidense Bobby Finke, el primer y hasta ahora único campeón olímpico, pelearon codo con codo por la victoria.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Tokio, donde el norteamericano arrebató el oro a Paltrinieri y Romanchuk en los metros, en París Bobby Finke se encontró con la horma de su zapato en el irlandés Wiffen que aguantó el ataque final del estadounidense.

Una capacidad de resistencia que permitió al irlandés tocar primero la pared con una ventaja de 56 centésimas sobre Finke, que con un tiempo de 7:38.75 tuvo que conformarse en esta ocasión con la plata, mientras que el bronce fue para el italiano Paltrinieri con una marca de 7:39.38 minutos, un segundo y medio más que Wiffen

Daniel Wiffen no descarta volver a la actuación

Cuando se le cuestionó si aceptaría volver a actuar, el campeón olímpico aclaró que tiene la puerta abierta a proyectos que sean de su interés y destacó su afición a la precuela de Game of Thrones.

“Si surge algo que me gusta, por ejemplo ‘House of the Dragons’, si recibo una oferta para un papel en esa serie, probablemente encontraré tiempo para hacerlo“, aeguró.

*Con información de EFE.

