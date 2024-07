Asesinato selectivo del líder de Hamás agita el Medio Oriente

El movimiento islamista palestino Hamás confirmó este miércoles (31.07.2024) que un ataque israelí en Teherán mató a su número uno. “El hermano, el líder, el muyahidín Ismail Haniyeh, líder del movimiento, murió en un ataque sionista en su residencia en Teherán después de que participara en la investidura del nuevo presidente” iraní, afirmó en un comunicado este movimiento.

Hamás, en el poder en la Franja de Gaza y considerado una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, prometió que la muerte de Haniyeh “no quedará impune”. “Falleció como resultado de una redada sionista traicionera”, indicó un comunicado del grupo reproducido por la agencia iraní Tasnim. El movimiento asegura además que el grupo se volverá “más fuerte y decidido” tras la muerte del presidente de su buró político.

Abdul Salam, hijo de Haniyeh, dijo en declaraciones recogidas por la agencia oficial persa Mehr, que la revolución no termina con el asesinato de sus líderes. “El deseo de mi padre se cumplió”, agregó, refiriéndose aparemente a morir como un mártir.

Palabras de condena dentro y fuera de los Territorios Palestinos

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), Husein al Sheikh, condenaron la muerte del líder político de Hamás, rival tradicional de su partido al Fatah. Abbas, que gobierna partes reducidas de Cisjordania ocupada, “condenó enérgicamente el asesinato” y lo consideró “un acto cobarde y un acontecimiento peligroso”, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Y “llamó a las masas y fuerzas del pueblo palestino a la unidad, la paciencia y la firmeza frente a la ocupación israelí”.

Turquía, uno de los valedores internacionales de Hamás, también ha condenado “enérgicamente” el “atroz asesinato” de Haniyeh. “Una vez más, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Netanyahu no tiene intención de lograr la paz. Este ataque también pretende ampliar la guerra en Gaza a escala regional”, afirma un comunicado de su ministro de Exteriores. “Si la comunidad internacional no toma medidas para detener a Israel, nuestra región se enfrentará a conflictos mucho mayores”, advirtió.

Rusia también denunció el “asesinato político totalmente inaceptable que provocará una nueva escalada de tensiones”, declaró el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mijaíl Bogdánov, a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

El grupo libanés Hezbolá, uno de cuyos jefes también fue atacado en Beirut aunque no confirmó su muerte, envió sus condolencias a Hamás y, sin acusar específicamente al país, dijo que esta muerte elevará la determinación de los grupos alineados con Irán para luchar contra Israel.

El propio Irán, donde se produjo el ataque selectivo que mató a Haniyeh, dijo que su muerte “fortalecerá el vínculo profundo e inquebrantable entre la República Islámica de Irán y la querida Palestina y la Resistencia”, según aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kan’ani en declaraciones que recoge la agencia oficial Mehr. Irán ha convocado incluso a su Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, que se reunirá hoy de urgencia.

Estados Unidos e Israel confían en que no haya una escalada

Las autoridades israelíes decidieron este miércoles no elevar el nivel de alerta militar tras el asesinato en Irán de Haniyeh, aunque no confirmaron su autoría. En cambio, sí cerraron el espacio aéreo en toda la mitad norte del país. “No hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interior. El Ejército está evaluando la situación”, dijeron hoy las fuerzas armadas, un mensaje de tranquilidad a la población tras los eventos de las últimas horas.

Según la cadena pública de noticias israelí, Kan, el propio Netanyahu habría ordenado a todos los ministros del Gobierno no pronunciarse sobre la muerte de Haniyeh, aunque algunos políticos han celebrado la noticia en las redes sociales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo desde Filipinas que la escalada del conflicto en Oriente Medio todavía se puede evitar. “Mantengo que la guerra no es inevitable (…) Hay margen para la diplomacia”, afirmó Austin en declaraciones a los medios en la bahía filipina de Súbic, la antigua mayor base naval de EE. UU. en el extranjero, en el marco de una gira asiática.

El jefe del Pentágono insistió, como hizo ya la víspera desde Manila, en que EE.UU. “hace todo lo posible para evitar un conflicto mayor” y en su voluntad de “bajar la temperatura” de las tensiones. “Lo que dijimos ayer es que si Israel es atacado, en el pasado lo defendimos y se puede esperar que haríamos lo mismo”, subrayó, si bien remarcó que confía en que prevalezca la vía diplomática.

Sigue leyendo: