Denuncian que ente electoral busca falsificar actas votación en Venezuela: ¿se puede hacer?

Francisco “Pacho” Santos, ex vicepresidente de Colombia, denunció que presuntamente funcionarios del ente electoral de Venezuela estarían preparando, con ayuda de ingenieros de China, actas de votación falsas presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto.

“En los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de 4 personas (fabricantes de las máquinas). Todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto“, dijo Santos en redes sociales tras asegurar que verificó la información.

En referencia a los presuntos ingenieron chinos, Santos aseguró que visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin celulares.

“Los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy, a bordo de un vuelo de Conviasa”, agregó.

El ex vicepresidente de Colombia señaló que la actividad es supervisada por Carlos Quintero, Rector Principal del CNE junto al director de tecnología del mismo organismo.

#Urgente || Con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% está información confirmo que:



En los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un… — Pacho Santos (@PachoSantosC) July 31, 2024

¿Se pueden falsificar las actas de votación?

El periodista y experto en el tema electoral venezolano Eugenio Martínez explicó cómo puede la comunidad internacional y la sociedad en general saber que un acta de votación es verdadera, en caso de el CNE muestre actas diferentes a las obtenidas por la oposición.

Primero, señala, debe auditarse la autenticidad del hash (código alfanumérico de la parte superior del acta) y la firma digital del acta (código numérico debajo del acto de escrutinio). Luego, “se deben verificar inconsistencias numéricas en el conteo de participantes de las actas vs los datos de los cuadernos de votación vs actas de escrutinio vs actas de inicialización vs actas de verificación ciudadana (todo debe coincidir)”.

Asimismo, verificar inconsistencias en el QR vs información impresa en las actas (debe prevalecer la información en guarismo y letras del acta). Comprobar hash y firmas digitales en actas con problemas en el QR (especialmente por mala calidad de impresión del acta).

También hay que “comparar las actas de verificación ciudadana vs las actas de escrutinio. Todo debe coincidir. En caso de discrepancias auditar los comprobantes de voto vs las actas de cierre y las actas de verificación ciudadana”.

“Verificar la identidad de los miembros de mesa que firman cada acta. Las actas se firman en la pantalla de la máquina. Verificar la identidad de los testigos que firman el acta de verificación ciudadana. Comprobar si estos testigos guardaron imagen fotográfica del acta”, indicó.

Igualmente realizar la auditoría de telecomunicaciones y la auditoría de verificación ciudadana a la brevedad posible. Esta última auditoría debe aumentarse la muestra aleatoria de 1% de las máquinas para comprobar su funcionamiento.

Adicional, según Martínez, hay que verificar la cadena de custodia del material físico en poder del Plan República (actas, comprobantes, cuadernos, comprobantes de voto y máquinas de votación). Así como verificar la cadena de custodia de las bases de datos.

#29Jul #actasreales ¿Cómo se deben verificar la autenticidad de las actas? Si el CNE muestra actas diferentes a las de la oposición: ¿Cómo puede la comunidad internacional saber cuáles son las verdaderas? Vamos con un hilo para ir definiendo el marco de esa discusión 🧵 — Eugenio G. Martínez (@puzkas) July 31, 2024

Exigen transparencia en los resultados electorales

El pasado 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) apareció cerca de la medianoche para anunciar un inverosímil triunfo de Maduro por sobre Edmundo González Urrutia. De acuerdo a ese ente, el actual jefe del régimen había obtenido 51,2% de los votos, contra 44,2 del candidato opositor.

Aunque el CNE lo declaró ganador por poco más de 704,114 votos frente a González Urrutia, faltaban por computar más de dos millones de votos que podrían cambiar los resultados finales.

El principal bloque opositor asegura que tiene en su poder el 85% de las actas emitidas en las votaciones, que darían la victoria por amplio margen a su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se presentó en sustitución de la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para concurrir.

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada como democrática.

Sigue leyendo:

• Proclaman a Maduro presidente de Venezuela en medio de protestas y rechazo internacional

• Estados Unidos presiona a Venezuela por transparencia en elecciones y amaga más acciones contra Maduro

• Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela, pero hay dudas