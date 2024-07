Eric Trump define como basura a los comentarios sobre su padre que aparecen en un nuevo libro

Eric Trump arremetió en contra de su primo Fred, autor de un libro que acaba de publicar donde revela controversiales anécdotas relacionadas con Donald Trump y su ascenso hasta convertirse en presidente de la nación.

Las memorias de Fred Trump III, sobrino del magnate neoyorquino, acaban de lanzarse al mercado bajo el título “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” (Todo en la familia: los Trump y cómo llegamos a esto) y en ellas vierte acusaciones en contra su tío a quien incluso se atreve a definir como el “loco” de su familia.

“Las familias son complicadas. Cada una tiene su tío loco. Mi tío Donald es un loco atómico. Y… ha dejado su huella en la historia familiar.

Significa que hace cosas que, a pesar de que lo conozco cuando está ahí afuera ahora, me estremezco y me pregunto: ‘¿Es este el mismo tipo que conocí? ¿Qué lo está haciendo cambiar? ¿Qué lo llevó a ser así?’.

Me ha hecho cosas realmente horribles. Utiliza a las personas, a cualquiera que pueda ayudarlo, lo usará. Y cuando obtiene lo que necesita de ellos, los deja de lado“, señaló durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC News.

Eric Trump se ha convertido en un promotor de la campaña que busca el retorno de su padre a la Casa Blanca. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

En respuesta, Eric Trump recurrió a su cuenta en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde escribió un mensaje dirigido a Fred Trump III, en el cual, además de descalificar los episodios donde se habla muy mal de su padre, le reprocha lo malagradecido que demuestra ser al olvidar toda la ayuda económica y moral recibida por parte de Donald Trump.

“Es decepcionante que después de décadas de amor inquebrantable, apoyo, membresías de golf, vacaciones familiares y millones de dólares en apoyo para su maravilloso hijo, Fred Trump haya decidido ‘hacer efectivo’ su dinero a menos de 100 días de una elección“, señala.

El hijo del hombre que aspira nuevamente gobernar al país, también le recordó a su primo haber contribuido a la ayuda financiera destinada a librarlo de varios de sus problemas.

“He firmado los cheques y he sido testigo de primera mano de cómo mi padre y nuestra familia han brindado un apoyo financiero infinito para que el hijo de Fred pudiera recibir la mejor atención médica posible.

Leer esta basura y ver que ahora ha seguido a su problemática hermana simplemente para ganar dinero rápido es repugnante, desalentador y un claro ejemplo de que ‘ninguna buena acción queda sin castigo’”, enfatizó.

