España vence a Brasil en fútbol femenino y Marta es expulsada en el que podría ser su último partido de Juegos Olímpicos

España derrotó a Brasil 2-0 este miércoles en Burdeos, en el cierre de la fase de grupos del sector C en los Juegos Olímpicos de París 2024, y puso a la selección sudamericana contra la pared y a hacer cuentas para que la diferencia de goles les dé el pase a la siguiente ronda como uno de los dos mejores terceros lugares.

Con este resultado las españolas clasificaron con paso perfecto a los cuartos de final, liderando el grupo C del torneo y enviando hasta el tercer puesto a la verdeamarela, con solo 3 puntos después de 3 partidos. El otro equipo del sector que está clasificado es Japón, con 6 unidades, producto de sus victorias contra Nigeria y la Canarinha.

España necesitaba tan solo un punto para ser la líder del Grupo C, mientras que Brasil precisaba ganar o, si perdía, esperar a ser una de las dos mejores terceras. Los precedentes entre ambas eran favorables para Brasil, con un último empate en el que Alexia y Geyse fueron las goleadoras, pero poco queda de aquella España que no había ganado nada.

Las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones querían lucirse ante la ídolo de todas, Marta Vieira da Silva. Bajo el calor y la humedad de Burdeos, Montse Tomé revolucionó el once inicial. Sin Alexia ni Aitana en el centro del campo, Patri Guijarro, Tere Abelleira y Jennifer Hermoso fueron las encargadas de dirigir el juego español.

El ritmo de Brasil en el inicio fue trepidante. Pese a que la primera llegada fue de la Roja, el equipo de Arthur Elias vivió de los contraataques ante el juego de maduración de España y plantó, como Japón y Nigeria, una defensa de cinco. Pero la circulación del balón y el juego entre líneas de España tenía otro ritmo y fluidez.

Lucía García no llegó por centímetros a un centro de Olga Carmona y, de inmediato, Ludmila arrancó por la derecha y Codina tocó el balón, que fue directo a un poste. Un susto que quiso dejar en el olvido Lucía García con un gol, pero Patri Guijarro había prolongado el balón en fuera de juego.

El gol anulado dio fuerzas a España, que se creció, pero Brasil resistía. Antonia y Tarciane desviaron los tiros de Laia Aleixandri y Eva Navarro en el minuto 26 y Lorena, que paró varias veces el partido por molestias, despejó un potente tiro de Tere.

Ya en el segundo tiempo, Salma y Mariona entraron en busca del gol, pero Brasil tuvo dos ocasiones peligrosísimas de Ludmila que Cata Coll solventó. España se quedó cerca de marcar con un pase filtrado de Mariona a Athenea que la defensa canarinha cortó, pero en la siguiente jugada no fallaron. Mariona puso un centro y Athenea sentenció al minuto 68.

Cata Coll, que recibió un rodillazo en la cara de Lauren que le afectó a un ojo y la nariz, tuvo que ser sustituida por Misa. Pese a la buena salida de vestuarios de Brasil, España encerró en su área a Brasil, que, con una jugadora menos, sufría para salir a la contra. El único ataque de la selección sudamericana fue de Ana Vitoria, pero Aleixandri estuvo sublime para cortar la acción.

El partido estaba siendo accidentado y constantemente interrumpido. Lorena volvió a tirarse al suelo por quinta vez, el árbitro decidió añadir 16 minutos y, cuando el duelo parecía terminado con una Antonia Silva que se retiró lesionada entre lágrimas, Alexia Putellas volvió a inventar un gol brillante, con un disparo perfecto, para poner el 0-2 en el minuto 107.

El posible último partido de Martha en Juegos Olímpicos

Cuando España se sentía más fuerte y Brasil solo podía frenarla con una presión agresiva. Con siete minutos de añadido en el primer tiempo, era tal el asedio de las campeonas del mundo que Marta cometió una falta impropia de su experiencia. La leyenda brasileña fue con el pie en alto a despejar un balón y le dio una patada con los tacos a Olga Carmona en la cabeza.

Marta fue expulsada en la prolongación del episodio y se marchó llorando al vestuario, posiblemente pensando en que esta podía ser su despedida de Juegos Olímpicos, ya que difícilmente llegará a su séptimo torneo olímpico en el 2028 y las probabilidades de que Brasil se mantenga en la competencia en París 2024 no son muy grandes después de la derrota.

En caso de que Brasil logre la serie de resultados que necesita y avance a cuartos de final, Marta estará suspendida y tampoco podrá jugar; además, la comisión disciplinaria podría darle más de un partido por la patada que asestó en la cabeza a su oponente y, en caso de que fueran dos juegos de castigo, solo podría volver a una hipotética final, que Brasil alcanzaría solamente creciendo de manera insospechada en relación con lo que han mostrado en la fase de grupos, donde suman dos derrotas.

Brasil saca la calculadora

Luego del tropiezo, a Brasil no le queda otra opción más que esperar para conocer si clasificarán como uno de los dos mejores terceros lugares del torneo, pero para ello deberán aguardar los resultados de los últimos juegos del Grupo A y el Grupo B que se disputan este mismo miércoles.

Con solo tres unidades, la verdeamarela cruza los dedos para que Australia no le saque un punto a Estados Unidos y Zambia no derrote a Alemania por goleada en los compromisos del sector B. O bien, que Canadá no le gane a Colombia y que Nueva Zelanda no derrote por 2 goles a Francia en el Grupo A.

*Con información de EFE.

