¿Guaynaa le es infiel a Lele Pons?

Guaynaa le estaría siendo infiel a su esposa, Lele Pons, con una actriz de cine para adultos llamada Claudia Bavel, de acuerdo a las declaraciones de Jordi Martin, frecuente colaborador del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Martin informó que en su poder tiene captura de pantallas e información confidencial que confirman esta relación. Además de eso, aseguró que no son manipuladas con inteligencia artificial.

En el show ‘Lo sé todo’, expresó “Se ve el número de teléfono de Guaynaa, los screenshots de las videollamadas y esto es una relación que Guaynaa empieza con Claudia Bavel, se pone en contacto con ella vía Instagram, empiezan a hablar, se vino para España a hacer el tour, la ha invitado a irse con él a Sevilla, Cádiz y Barcelona”

El paparazzi, conocido por su controversia con Clara Chía Martí, afirmó que tiene audios en el que la cantante revela cuáles son sus intenciones con Bavel, quien también ha estado relacionada con otros artistas de reggaetón como Bad Bunny.

“Hay un audio donde le dice ‘te quiero’, con la voz de ella, le dice que quiere tener una relación con ella… Hay que decirle a Guaynaa que tiene un sentido del humor muy bueno: le dice ‘me encantaría en un futuro tener una granja contigo, tú me cuidas los pollos y yo te cuido la tal’”, dijo el comunicador.

¿Reacciones?

Después de que salieran estas declaraciones, Lele Pons no ha reaccionado a los rumores, tampoco su esposo. Sin embargo, el reportero añadió que él cree que tienen una relación abierta, puesto que esto le comentó el puertorriqueño a la actriz.

Sumado a esto, Marti confesó que el equipo de Guaynaa intentó contactarlo para que la información no saliera a la luz, pero él se negó.

“Si has cometido un error, admites tu error con tu mujer, pero no vayas a negar esto porque no lo puedes negar y no vayas a poner en duda mi profesionalidad porque ahí sí que cometerás un error”, manifestó.

Guaynaa y Lele Pons se casaron el 4 de marzo de 2023. La celebración fue multitudinaria y estuvo repleta de artistas, entre ellos: Sebastián Yatra, quien se encargó de presentarlos, Anitta, Camila Cabello, Mau y Ricky Montaner, entre otros.

