Miles de trabajadores protestan y demandan un salario ‘Olímpico’

Con el respaldo de varios concejales, decenas de trabajadores del turismo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) exigieron un “salario olímpico” de $25 la hora para cubrir el alquiler, la comida y otros gastos, y $30 la hora para 2028, cuando se celebren los Juegos Olímpicos en esta ciudad.

Aprovechando el apogeo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y el hecho de que han mantenido su lucha por más de un año demandando dignidad y respeto, los trabajadores expresaron la necesidad de mejoras salariales, debido a la inflación, a los altos costos del alquiler y la carestía de los alimentos.

Los trabajadores del aeropuerto y de hoteles han instado al Ayuntamiento de Los Ángeles a que tome medidas para avanzar una política de actualización de las leyes de salario digno, que se introdujo por primera vez en abril de 2023, lo cual podría convertirse en la primera ciudad del país con un mandato de $25 la hora como mínimo para los trabajadores del turismo.

Los trabajadores del aeropuerto y de hoteles han instado al Ayuntamiento de Los Ángeles a que tome medidas más progresistas y justas para los trabajadores. Crédito: Jorge Luis Maacías | Impremedia

Frente a las escalinatas sur de la alcaldía de Los Ángeles, además del aumento salarial, los miembros de la coalición Tourism Workers Rising (Trabajadores del turismo se levantan) pidieron que se garantice el acceso a la atención médica familiar.

“Tengo que trabajar casi 16 horas todos los días para apenas salir adelante”, dijo Oscar Antonio, un salvadoreño que tiene 11 años trabajando como parte de la seguridad en las terminales 2 y 3 de LAX. “Ahorita estoy ganando $22 la hora, el mismo salario que le ofrecen a las personas nuevas y sin la experiencia que ya tengo”.

Además de su empleo en LAX, Oscar Antonio trabaja en el departamento de prevención de pérdidas en una tienda Macy’s.

Por suerte, él paga $1,000 mensuales en una vivienda de renta controlada, de lo contrario las cosas serían diferentes.

No obstante, “aun así es bastante dinero”, asegura.

El concejal Curren Price habló y apoyó a los trabajadores. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Oscar Antonio criticó que aerolíneas como Delta hayan invertido $2,000 millones para la reconstrucción de la Terminal 2, al igual que otras como American Airlines o United Airlines.

“Sabemos que estas corporaciones no tienen ayuda del gobierno federal, pero invierten millones de dólares en el aeropuerto y la ciudad invierte en ellas; ya vienen las olimpiadas, pero no quieren invertir en nosotros”, criticó.

36,000 trabajadores

Desde abril de 2023, trabajadores de hoteles y aeropuertos en Los Ángeles esperan ver su salario mínimo aumentar a $25 por hora, una cantidad que aumentaría cada uno de los próximos cinco años hasta alcanzar $30 por hora en 2028.

El ayuntamiento no ha adoptado la moción presentada por los concejales Curren Price y Katy Yaroslavsky.

El mínimo ahora es de $18.86 por hora para los trabajadores de hoteles de Los Ángeles, y $18.04 para empleados de LAX.

Si el consejo adopta la propuesta, Los Ángeles sería la primera ciudad de Estados Unidos con un mandato de salario mínimo de 25 dólares.

La política propuesta se aplicaría a hoteles o moteles con al menos 60 habitaciones y trabajadores en aeropuertos operados por Los Angeles World Airports, que administra LAX y el aeropuerto Van Nuys.

“El aumento de salarios mejorará la vida de unos 36,000 trabajadores, sólo en la industria del turismo, lo que generará cientos de millones de dólares en ingresos adicionales para las familias trabajadoras que más lo necesitan”, expresó el concejal Curren Price Jr., coautor de la moción presentada hace casi un año. “Es hora de seguir adelante”.

Un trabajador muestra un cartel que dice: Trabajadores de turismo se levantan. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Price Jr., representante del Distrito 9 de la ciudad, expresó que, a medida que el costo de vida continúa aumentando, los trabajadores del sector turístico enfrentan inseguridad alimentaria y de vivienda, “mientras que los empleadores se están beneficiando de la creciente industria del turismo y de los millones de dólares en inversiones que el gobierno va a realizar durante los próximos años para albergar una multitud de eventos globales, no sólo los Juegos Olímpicos, sino también la Copa del Mundo de futbol [en 2026]”.

Garantizar movilidad social

Price Jr. recordó que el movimiento por un salario digno es un movimiento de justicia social, ya que casi nueve de cada 10 trabajadores de la industria del turismo son personas de color , y una gran mayoría vive en el Distrito 9.

“Si queremos detener la creciente ola de pobreza, de vivienda y de seguridad que enfrenta nuestra ciudad, entonces debemos garantizar que los empleos paguen salarios que brinden movilidad social y seguridad financiera a las familias”, afirmó.

Por su parte, la concejal Kathy Yaroslavsky (Distrito 5), dijo a La Opinión que hablarían con el presidente del Consejo, Paul Krekorian y los líderes de la ciudad para saber cuándo planean trasladar al Concejo en pleno el tema del aumento a $25 la hora para una votación.

Asimismo, la concejal respondió que, en relación con la discrepancia entre los salarios que ganan policías y bomberos y otros empleados de la ciudad, a diferencia de los empleados de hoteles y de LAX. “la tarea más importante del gobierno de la ciudad es mantener a la gente segura”.

“Tenemos la obligación de pagarles a todos lo suficiente para vivir cerca de donde trabajan y vivir con dignidad”, manifestó. “.Eso es lo que estamos haciendo con nuestros bomberos y nuestros agentes de policía, así que debemos hacer lo mismo con nuestros trabajadores del sector privado en la industria del turismo”.

Más de 50% del salario al alquiler

Estuardo Mazariegos, codirector de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE), dijo que, de acuerdo con la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles, la región angelina recibió más de 50 millones de visitantes extranjeros en el último año, lo que produjo 30 millones de noches de reservas de hotel y 75 millones de pasajeros entrando y saliendo. de LAX.

“Eso equivale a unos $ 34,500 millones de dólares en ventas para todas las empresas”, afirmó.

Mazariegos indicó que, tan solo para los trabajadores de hoteles son muchas camas que arreglar, habitaciones que limpiar, comidas, muchas cosas que preparar y asegurarse de que los huéspedes en Los Ángeles tengan una estancia que les ponga una sonrisa en la cara y les haga volver una y otra vez.

“Básicamente, los trabajadores turísticos son las personas que saludan al mundo en Los Ángeles, y debemos asegurarnos de que nuestra gente también pueda sonreír.”, declaró. “Necesitamos asegurarnos de que nuestra gente tenga la dignidad y la capacidad de vivir donde trabajan”.

Sin embargo, el activista añadió que gran parte de los trabajadores de hoteles y de LAX pagan más del 50% de sus ingresos en el pago de alquiler.

“En mi vecindario [Distrito 9 de la ciudad] el ingreso medio es de $28,000 al año, y tengo vecinos que pagan hasta el 90% de sus ingresos en la vivienda”, dijo. “¿Eso es justo? ¿Cómo vamos a lograr un cambio? Por eso necesitamos que todos ganen salarios olímpicos. Los Juegos Olímpicos están en marcha en París y muchos de nuestros líderes electos se encuentran allí ahora”.

Mazariegos sostuvo que no es necesario ir muy lejos para ver cuáles son las soluciones aquí en Los Ángeles.

“Es simplemente una cuestión de sentido común garantizar que las personas que darán la bienvenida a la fiesta global olímpica que tendrá lugar en 2028 en Los Ángeles reciban un salario digno”, precisó.

Un salario digno es justamente lo que pretende conseguir Roberto Muñoz, quien ha trabajado por 11 años como lavaplatos en Flying Food Group y, como muchos de sus compañeros fue despedido en 2021, durante la pandemia. Posteriormente fue recontratado.

“Poco después empecé a vivir en mi auto porque me subió la renta y no la pude seguir pagando”, recordó. “El salario que me da Flying Food Group no me alcanza para pagar renta, comida y otros gastos; tengo tres hijos en Colombia, a quienes les mando remesas todos los meses y costeo sus estudios desde acá”.

“Uno piensa que al llegar a este país americano las cosas van a estar mejor, pero en compañías como Flying Food se toman ventajas, no pagan lo suficiente para poder salir adelante y es por eso por lo que le pedimos al Concilio de Los Ángeles que aprueben un mejor sueldo de 25 USD la hora ¡ya!”.