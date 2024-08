Pitbull Cruz responde si revancha con Gervonta Davis sucederá en el futuro

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), aseguró que no descarta que la revancha con Gervonta Davis se pueda llevar a cabo en un futuro.

En una entrevista con La Opinión, Pitbull Cruz explicó que no sabe qué está impidiendo que la segunda pelea con Tank Davis se realice porque todos están interesados en hacerla, pero mientras tanto está enfocado en seguir sumando éxitos y en su división.

“Desconozco realmente el por qué no se ha cerrado ya la segunda pelea contra él. Del todo el lado de Isaac ‘Pitbull’ Cruz tanto mi empresa, equipo de trabajo directo y como el propio peleador -que soy yo- la queríamos el mismo Calvin Ford la quiere, pues todos la quieren. Entonces ya no sé qué esté estorbando, qué esté impidiendo que se llegue a firmar esa pelea, pero es algo que no descartamos en algún momento y no veo por qué no se puede hacer en un futuro“, dijo.

Gervonta Davis ha mostrado interés en la revancha con Pitbull Cruz, pero no se ha concretado. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Yo estoy trabajando y pues si no se ha dado es por algo. Y bueno nosotros nos estamos enfocando en que la carrera de Isaac ‘Pitbull’ Cruz sea exitosa y sea buena para todo el mundo del boxeo y en general estar dando problemas dentro de la división donde estamos ahorita”, añadió.

En la primera pelea celebrada en diciembre de 2021, el Pitbull Cruz -quien sustituyó en aquella oportunidad a Rolly Romero- fue derrotado por el estadounidense después de un reñido duelo. Tank, quien salió con su mano izquierda lastimada del combate, se llevó la victoria en las tarjetas de los jueces por decisión unánime y retuvo su título de peso ligero de la AMB.

Desde entonces, el pugilista mexicano ha estado buscando la revancha contra Gervonta Davis, pero se le ha hecho difícil. Ahora podría serle más fácil conseguirla tras la imponente actuación frente al estadounidense y porque posee un título mundial de la AMB, pero en el peso superligero.

Antes de pensar en este posible enfrentamiento, el Pitbull Cruz pondrá por primera vez en juego su cinturón ante José ‘El Rayo’ Valenzuela en la cartelera del próximo 3 de agosto que protagoniza el duelo entre Terence Crawford e Isroil Madrimov. En cambio, Tank podría subir al ring con Vasyl Lomachenko a continuación.

Gervonta Davis y el Pitbull Cruz protagonizaron una dura pelea en Los Angeles en el 2021. Crédito: David Swanson | AP

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada tras noquear en el octavo asalto a Frank Martin. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida.

