Trump desata polémica y afirma que “Los inmigrantes toman los trabajos de negros”

Durante el encuentro con periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, Donald Trump volvió a la polémica, primero al cuestionar el origen negro de la candidata demócrata, Kamala Harris y otras frases haciendo alusión a la población afroamericana.

Así, el republicano protagonizó una discusión a veces incendiaria sobre la raza, en la que el candidato republicano dijo también ser el mejor presidente para los negros desde Abraham Lincoln.

Como ejemplo, Trump dijo que durante su mandato, había iniciado “los mejores programas de la historia para trabajadores y empresarios negros”, refiriéndose a las zonas de oportunidad para empresas negras y a su trabajo para ayudar a “salvar” colegios y universidades históricamente negros cuando estaban “en quiebra”.

Además, aprovechó el contexto al decir que a Kamala Harris “la conozco indirectamente desde hace mucho tiempo, directamente no mucho. Y ella siempre fue de ascendencia india y solo estaba promoviendo la ascendencia india. No sabía que era negra hasta hace unos años cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como tal. ¿Entonces no sé si es india o negra?”

“Respeto a ambos, pero ella obviamente no”, continuó Trump.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí y el republicano volvió a viejos temas, denunciando la “invasión” de inmigrantes ilegales, que dijo estaba “destruyendo” a Estados Unidos.

“Les diré que por la frontera llegan millones y millones de personas que están ocupando puestos de trabajo de negros”, dijo Trump, y luego agregó: “Están invadiendo. Están invadiendo. Es una invasión de millones de personas, probablemente 15, 16, 17 millones de personas”.

Por ello, culpó a Harris por el aumento de inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló que el presidente Biden había puesto a la vicepresidenta a cargo de supervisar el tema.

Trump arremete en contra una periodista afroamericana y se burla de Kamala Harris https://t.co/cZ6JWhCqOt — La Opinión (@LaOpinionLA) July 31, 2024

“Kamala está permitiendo que esto suceda”, dijo Trump. “Ella es la zar fronteriza y es la peor zar fronteriza en la historia del mundo. Nunca ha habido una zar fronteriza como esta”.

A decir de analistas, los comentarios de Trump recuerdan a sus ataques similares contra rivales políticos negros en el pasado, incluidos la teoría de la conspiración sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama, quien supuestamente no había nacido en Estados Unidos.

Tras las incendiarias declaraciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, replicó a Trump, calificando sus comentarios de “repulsivos” e “insultantes”.

“Como persona de color, como mujer negra, que está en esta posición, ante ustedes, en este podio, lo que acaba de decir, lo que me acaban de leer, es repulsivo. Es insultante y, ya saben, nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica”.

