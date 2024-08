Votación virtual para nominar a Harris comenzará el jueves

Los delegados del Partido Demócrata comenzarán a realizar la votación virtual para seleccionar a su nuevo candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024 a partir del jueves y la vicepresidenta Kamala Harris se presentará sin oposición, ya que ningún otro candidato cumplió con los requisitos para calificar.

Según las normas establecidas por el Comité Nacional Demócrata (DNC), la votación arrancará el 1 de agosto a las 9 a.m. ET y concluirá el 5 de agosto a las 6 p.m. ET.

En lugar de designar a su candidato durante la Convención Nacional Demócrata que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago, los demócratas adoptaron este inusual sistema de nominación porque las normas del estado de Ohio establecieron el 7 de agosto como fecha límite para inscribir a los candidatos que figurarán en las papeletas.

El actual presidente, Joe Biden, ganó las primarias demócratas y se hizo con la casi totalidad de los 3,900 delegados del partido, pero el pasado 21 de julio renunció a presentarse a la reelección tras semanas de críticas de sus propias filas por su desastrosa participación en el debate con el expresidente republicano Donald Trump.

El anuncio del fin de su candidatura poco antes de la convención del partido, algo inédito en la historia de Estados Unidos, desató muchas dudas sobre los pasos a seguir, pero Harris se hizo rápidamente con el apoyo de los delegados que se habían comprometido a votar por Biden.

De acuerdo con el DNC, la inclusión de Kamala Harris en la votación por la nominación cuenta con el apoyo del 99% de los delegados del partido, mientras que ningún otro candidato ha alcanzado el umbral de 300 firmas para participar.

Harris ha obtenido el respaldo de más de 3,000 de los 4,000 delegados comprometidos. Terminó con 3,923 firmas de delegados durante el período de clasificación. El número de votos de delegados que necesita en la lista virtual para asegurar la nominación es de 1,976.

Además de tener el respaldo de Biden, quien la señaló como su sucesora, los pesos pesados del partido han cerrado filas con Harris, como el expresidente Barack Obama, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los líderes demócratas en ambas cámaras del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries.

La gran incógnita por despejar es quién será el compañero de fórmula de Harris que optará a la Vicepresidencia, cuyo nombre también debe darse a conocer antes de que Ohio cierre las papeletas el 7 de agosto.

Según varios medios estadounidenses, Harris espera aparecer por primera vez junto a su ‘número dos’ el próximo 6 de agosto en un mitin en Filadelfia, Pensilvania.

Varios medios colocan como favorito al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, aunque también contemplan al de Kentucky, Andy Beshear; el de Minnesota, Tim Walz; el de Illinois, J.B. Pritzker; el senador de Arizona Mark Kelly, o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg.

Tradicionalmente, el perfil del vicepresidente busca apelar a votantes que no se sienten tan cercanos al aspirante presidencial.

En el caso de Harris, mujer negra de California, los analistas esperan que elija a un hombre blanco de otro estado del país, especialmente de una región considerada ‘bisagra’ o que puedan aportar un perfil de votante que cree una coalición ganadora.

Por lo pronto, las últimas encuestas apuntan a que Harris está recortando distancias en los estados clave, en los que Trump lideraba claramente cuando su rival era Biden.

Sigue leyendo:

• Kamala Harris definiría a su compañero de fórmula entre Josh Shapiro y Mark Kelly

• ¿Kamala Harris podría tener competencia para la candidatura demócrata?

• Demócratas aprueban reglas para la probable nominación de Harris