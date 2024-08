8 artículos que se consiguen a mejor precio en Walmart que en Target

En el competitivo mundo del retail, Walmart y Target se destacan como dos de los gigantes más conocidos. Aunque ambos ofrecen una amplia variedad de productos a precios atractivos, hay diferencias sutiles que pueden hacer que tu dinero rinda más en uno que en el otro. Aquí te presentamos ocho artículos que suelen ser más económicos en Walmart que en Target, basados en las recomendaciones de expertos en compras y precios.

1. Pañales y artículos para bebés

El cuidado de un bebé puede ser costoso, por lo que encontrar ahorros en productos esenciales es crucial. En este aspecto, Walmart tiene la ventaja. Los pañales Parent’s Choice, de marca propia de Walmart, están disponibles a un precio notablemente menor que los pañales Up & Up de Target. Por ejemplo, puedes comprar 192 pañales Parent’s Choice por $27.38 dólares ($0.14 dólares por pañal), mientras que 200 pañales Up & Up costarán $36.99 dólares ($0.18 dólares por pañal). Esto se traduce en un ahorro significativo por cada pañal que compras.

2. Ropa

Cuando se trata de ropa, Walmart ha mejorado considerablemente en términos de estilo y calidad. Las marcas como George, Athletic Works, Time & Tru y Wonder Nation ofrecen ropa asequible que compite con las opciones más caras de otras tiendas. Aunque Target tiene una reputación de ofrecer opciones más modernas y elegantes, Walmart ofrece ropa de buena calidad a precios más bajos, haciendo que sea una opción más económica para llenar tu armario.

3. Especias

Las especias son un elemento básico en cualquier cocina, pero pueden variar mucho en precio. Walmart suele ofrecer precios más bajos en especias comparados con Target. La marca de especias de Walmart generalmente tiene un mejor precio por unidad y en frascos más grandes. Esto significa que obtienes más por tu dinero al comprar tus especias en Walmart.

4. Productos para el hogar

Los productos del hogar, como detergentes y toallas de papel, a menudo tienen una ligera diferencia en precio entre Walmart y Target. Aunque la diferencia puede ser pequeña, Walmart suele tener precios más bajos en artículos como el detergente Gain y los rollos de papel Bounty. Estos ahorros pueden sumar con el tiempo, reduciendo tu gasto general en productos de uso diario.

5. Productos frescos

Los precios de frutas y verduras son otro punto donde Walmart generalmente tiene la ventaja. La tienda ofrece precios más bajos de manera regular en comparación con Target. Además, Walmart suele tener una selección más amplia de productos frescos, lo que puede ser beneficioso si buscas variedad y buenos precios en tus compras de alimentos.

6. Artículos para el hogar y muebles

Cuando se trata de muebles y artículos para el hogar, Walmart es conocido por ofrecer opciones económicas que imitan estilos más caros. Las líneas de productos Mainstays y Better Homes & Gardens de Walmart incluyen una variedad de muebles y artículos decorativos a precios más bajos que las marcas de Target como Threshold y Hearth & Hand. Además, comprar en temporada puede ayudarte a obtener los mejores precios en artículos para el hogar.

7. Artículos en oferta

Encontrar buenas ofertas puede ser una tarea más sencilla en Walmart. La tienda organiza los artículos en oferta en un pasillo centralizado, lo que facilita la búsqueda y comparación de precios. Esto contrasta con Target, donde las secciones de liquidación están distribuidas en varias áreas. Esta disposición en Walmart permite encontrar descuentos en una variedad de categorías, desde productos de belleza hasta artículos para el hogar y juguetes.

8. Productos de salud genéricos

En el área de productos de salud, Walmart también se lleva la delantera. La marca Equate de Walmart ofrece una gama de productos de salud genéricos que son de alta calidad y a precios competitivos. Esta selección suele ser más amplia y económica que la oferta de productos de salud en Target, permitiendo a los consumidores ahorrar en medicamentos y otros artículos relacionados con la salud.

También te puede interesar: