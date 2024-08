Jarrell Miller afirma que noqueará a Andy Ruiz en cinco rounds

Jarrell Miller afirmó que noqueará a Andy Ruiz Jr. en el quinto round de la pelea que ambos protagonizarán este sábado 3 de agosto y que se llevará a cabo en el BMO Stadium en Los Ángeles.

En una entrevista a The Ring, Miller expresó que este duelo con Ruiz Jr. es de vida o muerte para él porque quiere demostrar que todavía sigue siendo el mismo tras caer por primera vez en el ring ante Daniel Dubois.

“El único que me ha vencido soy yo mismo, y normalmente no acepto peleas de último minuto, que fue lo que hice contra (Daniel) Dubois. Me quedé sin energía. No diré que Dubois era mejor que yo. Tengo algo que demostrar. Voy a detener a Andy Ruiz en cinco asaltos, no hay duda al respecto. Estoy entrenando como un loco. Perdí mucho peso. Ahora mismo es una cuestión de vida o muerte, así es como me siento. He perdido unas 30 libras, quiero llegar en 290 libras y me siento muy fuerte. Me siento genial”, dijo.

Andy Ruiz volverá a la acción después de casi dos años alejado del cuadrilátero. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Estoy en mi mejor forma física desde hace mucho, mucho tiempo y ‘Bozy’ Ennis (el padre y entrenador de Jaron Ennis) ha mejorado mi defensa y ha recuperado mi juego de pies. Quiero decirle al mundo del boxeo que Big Baby no se ha ido a ninguna parte. Este es el mejor momento para ser un peso pesado. Haré lo que mejor sé hacer, que es patear el trasero de la gente, como lo haré con Andy Ruiz el 3 de agosto”.

El excontendiente Jarrell Miller viene de perder su récord invicto ante Daniel Dubois por nocaut técnico el pasado 23 de diciembre en Arabia Saudita y espera volver a la senda del triunfo frente al mexoamericano.

Después de varios intentos fallidos con Deontay Wilder, Ruiz Jr. confirmó su regreso al ring después de casi dos años de inactividad. El mexoamericano venció en su última pelea a Luis ‘King Kong’ Ortiz y busca ser más consistente en el ring.

La pelea de peso pesado será parte de la cartelera que protagonizará Terence Crawford e Isaac ‘Pitbull’ Cruz en Los Ángeles. Esta función histórica de boxeo lleva por nombre Riyah Season Card y marcará el debut de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, en Estados Unidos.

Jarrell Miller, de 35 años, quiere dejar atrás su primera derrota como profesional y volver a la columna de los ganadores. El peleador estadounidense tiene marca de 26 triunfos, 22 por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Andy Ruiz Jr., de 34 años, quiere convertirse en campeón nuevamente y promete no pasar tanto tiempo sin pelear. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

