Jenicka López confiesa que pensó en quitarse la vida

Vaya revuelo causó la influencer Jenicka López, hija de Jenni Rivera, luego de hacer una desgarradora confesión que conmovió a más de un internauta: pensó en quitarse la vida en el año 2022. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante el más reciente episodio de su podcast “Overcomfort” que la joven de 26 años se sinceró como nunca antes sobre las batallas internas a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida, específicamente aquella que casi la motiva a quitarse la vida.

De acuerdo con Jenicka López, en el año 2022 se enfrentó a una temporada llena de problemas con su mejor amigo, una pareja de siete años y con su padre, Juan López, lo que desarrolló su ansiedad y depresión.

A pesar de sus intentos por reconectar con la compañía de sus seres queridos, la hija de la ‘Diva de la Banda’ se enfrentó a un oscuro pensamiento: “Me sentí lista para dejarlo ir, estaba cansada. Estaba llorando en Disneyland con mis amigos, pensé, ¿cómo me gusta ser mala con mis amigos? ¿qué estoy haciendo para seguir aquí? ¿por qué sigo viva?”, contó.

Asimismo, Jenicka indicó que durante este momento su meta era solo una: “Recuerdo haberme dicho a mí misma: ‘estoy lista para estar a los pies de Jesús y quedarme con mi mamá”, relató durante el episodio.

“No quiero poner excusas de mí misma, pero sentí como si hubiera llegado a un punto en que no puedo soportarlo más, solo quiero irme y solo recuerdo haberme dicho a mí misma: ‘estoy lista para estar a los pies de Jesús y quedarme con mi mamá“, continuó diciendo.

Si bien la famosa reconoció que el hablar de la salud mental aún no está normalizado por completo, para ella es muy importante mantenerse transparente ante sus seguidores y mostrar, a través de su experiencia, que siempre hay una salida.

“He aprendido a amarme y a apreciarme por lo que soy. Tal vez un día hable de lo que aún me hace sentir avergonzada, pero quiero que no se sientan solos, quiero que sepas que estoy contigo y te prometo que todo estará bien“, finalizó.

