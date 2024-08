Jomari Goyso revela si Ángela Aguilar se casó estando embarazada

Las especulaciones sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar siguen a la orden del día, pero ahora el presentador Jomari Goyso, quien estuvo presente en la tan comentada boda, ha salido al paso para aclarar los rumores.

En un reciente segmento del programa “Despierta América” de Univisión, también se habló de la boda, el tema más mediático del momento. Entre las múltiples teorías sobre por qué la pareja decidió casarse tan —según algunos— apresuradamente, la posibilidad de un embarazo se ha convertido en uno de los tópicos más candentes.

A pesar de que los detalles de la boda han comenzado a emerger a través de videos y fotos, aún persisten muchas interrogantes. Jomari Goyso, quien fue padrino del enlace junto a Marc Anthony, ha compartido su visión sobre esa ceremonia íntima en la que solo estuvieron presentes los amigos y familiares más cercanos de la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de “Botella tras botella”.

Goyso, quien ha sido reservado en sus comentarios sobre la boda, no escatimó en críticas hacia los medios por alimentar especulaciones sin fundamento y abordó directamente la pregunta del millón: ¿Está Ángela Aguilar esperando un bebé?

La respuesta de Jomari

“Creo que hay muchas cosas que son una mentira y las redes sociales y los medios las siguen contando porque les genera clic y les genera [interacciones de la audiencia] y es la cosa más absurda del mundo. No fue una boda repentina. Dejen de decir que fue una boda repentina”, exclamó Goyso. “La gente no lo sabía; eso no quiere decir que fuera repentina. Fue una boda planeada y mucha gente la sabíamos, lo que pasa es que se ha mantenido en secreto porque fue en familia. No fue una boda repentina. Nadie tenía prisa.”

El presentador no tardó en desmontar las teorías sin fundamento que han surgido desde que Aguilar y Nodal hicieron pública su relación: “Todas las teorías que se casaron, de que se casó en Italia, de que visitaron al papa, de que Pepe estaba allí… ¿Qué pasa ahora con todas esas teorías que eran mentira? Toda esa gente que aseguró todas esas estupideces. ¿Gente de respeto en la televisión que ha dicho esas estupideces han pedido perdón ahora? No”, afirmó Goyso, y finalmente abordó el tema que todos han querido aclarar: el embarazo.

“Dejen la teoría de que está embarazada. Déjenla. ¡Suéltenla, porque no está embarazada! Suelten esa idea. ¡Suéltenla ya!”, concluyó Goyso.

El matrimonio de Ángela y Nodal

El 24 de julio, la intérprete de “Mis amigas las flores” y el cantante mexicano sellaron su amor en una boda íntima. La ceremonia se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Tequesquitengo, Morelos. La boda, que tuvo lugar en un entorno íntimo, reunió a un selecto grupo de familiares y amigos cercanos, incluyendo a Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.

Entre otros asistentes estaban los familiares cercanos de Ángela, como su padre Pepe Aguilar, su madre Aneliz Álvarez, y sus hermanos Leonardo y Aneliz. Esta unión llega apenas dos meses y medio después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu —con quien tiene una hija— y la relación con Ángela, quien recientemente había avivado rumores de compromiso al ser vista con un anillo en su dedo anular.

