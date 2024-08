La Opinión Hoy: Andrés Cantor desde París (Entrevista exclusiva)

Seguimos con la actividad olímpica desde París donde se encuentra nuestro editor de deportes Ricardo López Suárez y esta vez con un invitado muy especial que dijo presente en nuestro pódcast “La Opinión Hoy”.

¿Cómo están los Juegos Olímpico? ¿Cómo ha sido hasta ahora la actividad desde tu perspectiva de una de las voces principales de Telemundo en la cobertura?

“Me parece que están haciendo unos Juegos Olímpicos fantásticos, obviamente París para mí la ciudad más linda del mundo y creo que estamos viendo más allá del deporte todo lo que ofrece desde el punto de vista de la escenografía de la propia ciudad de fondo, de las competencias abiertas de los atletas y estamos viendo cosas muy lindas, como la casi perfección de Simone Biles, al equipo de Estados Unidos que quiere ganar el oro en el baloncesto y torneo de fútbol que bueno ahora entra a la hora de las definiciones y a la hora de la verdad tanto en hombres como mujeres”, explicó Andrés Cantor, periodista.

¿Qué le gusta a Andrés Cantor de unos Juegos Olímpicos?

“A mí me inspiran las historias humanas del enorme esfuerzo y resiliencia de unos atletas que uno va conociendo cada 4 años, esa es la realidad, yo no me voy a ser experto en el deporte que son absolutamente ajenos hasta que se juegan unos Juegos Olímpicos, esa es la verdad y uno va entendiendo el esfuerzo que hacen los atletas. El otro lado de la moneda es la enorme ilusión que tienen deportistas absolutamente consagrados, como Rafa Nadal, como Novak Djokovic, que lo han ganado absolutamente todo a nivel profesional y, sin embargo, están aquí representando a su país con el sueño de poder subirse a un podio Olímpicos, y eso creo que habla del espíritu que tiene”, agregó.

