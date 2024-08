No es momento de que la comunidad árabe musulmana guarde silencio

Cuando la alcaldesa de Irvine, Farrah N. Khan, dijo que “estamos viviendo un momento muy difícil en el que parece que la humanidad se está muriendo”, la mayoría de los asistentes al evento ‘Stop the Hate’ del sábado 20 de julio en el condado de Orange asintieron con la cabeza, con una mirada de preocupación y tristeza, frustración y enojo por la impotencia de no poder hacer algo para detener la violencia que la comunidad palestina está experimentando en Gaza y la repercución que ha afectado a la libertad de expresión en Estados Unidos.

De las casi cien personas presentes en la Cumbre de la Islamofobia organizada por el periódico Alenteshar de Los Ángeles, muchos eran estadounidenses árabes y musulmanes multigeneracionales originarios de Oriente Medio y el Norte de África (MENA), como Egipto, Jordania y Líbano. También asistieron residentes locales y activistas de comunidades blancas, latinas, asiáticas y negras. El evento comunitario fue patrocinado por una subvención de la Biblioteca Estatal de California para combatir el odio.

Además, los asistentes llegaron para comprender mejor por qué el número de ataques de odio contra los estadounidenses árabes y musulmanes están aumentando en la actualidad.

Líders y activistas hablan en el evento Stop the Hate en el condado de Orange el 20 de julio. Crédito: Agustín Durán | Cortesía

Junto la alcaldesa Khan, de origen pakistaní, estuvieron el Dr. William Robinson de la Universidad de California en Santa Bárbara; Tazheen Nizam, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) en San Diego; y Estee Chandler, activista judía y productora del programa de radio de KPFK, Middle East in Focus, en Los Ángeles.

8,000 reportes de odio

“Creo que vivimos en uno de los tiempos más temerosos de nuestro tiempo, donde enfrentamos tanto odio a nivel mundial, nacional y local”, dijo la alcaldesa Khan. “Vemos estos ataques contra el islamismo y un sentimiento antiárabe a diario”.

La alcaldesa destacó que no podía creer la cantidad de denuncias de ataques o situaciones de odio contra la comunidad árabe-musulmana habían sido reportadas a CAIR.

Según el informe de Derechos Civiles 2024 de CAIR, hasta finales del año pasado se habían recibido más de ocho mil denuncias o incidentes de odio contra la comunidad musulmana, la mayor cifra en 30 años.

“Fue asombroso. Y lo peor es que, aunque estas cifras son muy altas, es una cifra que está subrepresentada porque mucha gente no denuncia los incidentes de odio”, expresó. “Por eso es muy importante enfatizar una y otra vez que tenemos que denunciar los incidentes de odio”.

Fatmeh Atieh Bakhit, editora y directora del periódico bilingüe árabe-inglés Alenteshar, hace la presentación del evento Stop the Hate. Crédito: Agustín Durán | Cortesía

California es el estado con la comunidad árabe más grande de todo Estados Unidos, siendo Los Ángeles, Orange, San Diego y San Francisco algunos de los condados con más familias que representan a unos 22 países como Líbano, Siria, Egipto, Jordania, Palestina y Marruecos entre otras naciones de Oriente Medio y el Norte de África (MENA).

El doctor William Robinson, profesor de sociología de la Universidad de California en Santa Bárbara, explicó que la represión que se vive contra estudiantes y profesores en las universidades no es nueva y viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, más allá del 7 de octubre e incluso antes del 11-S, en referencia al inicio del conflicto en Palestina.

“Antes de que comenzara esta guerra (en Gaza), décadas antes, estudiantes y profesores han enfrentado una represión severa”, dijo el profesor. “Ha habido una campaña permanente para silenciar las voces [en el ámbito académico] que se solidarizan con Palestina y critican al gobierno de Israel”.

Agregó que los profesores enfrentan constantemente un clima de miedo e intimidación, simplemente por enseñar la realidad de lo que está sucediendo entre Palestina e Israel. Puede que no te vuelvan a contratar, puede que te despidan antes de completar 10 años como profesor, o que no te asciendan y no obtengas financiación para tus investigaciones.

Colonialismo

Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR San Diego, explicó que lo que está sucediendo en Palestina hoy es la práctica del colonialismo que afecta a muchos países, una fuerza que absorbe la tierra y a su gente, destruye comunidades y borra una cultura.

“Todos venimos de lugares donde hemos visto ese monstruo, pero lo hemos olvidado”, dijo Nizam. “No olvidemos enfrentar el colonialismo. Es importante ver los paralelismos y ver que esto sucede en muchos otros lugares y países como Somalia, India y Palestina”.

Nizam señaló que Nelson Mandela enseñó al mundo que se puede combatir y derrotar al colonialismo, por eso aplaude la resistencia y el coraje que han demostrado los hermanos y hermanas palestinos y toda la comunidad en Gaza, así como los estudiantes de todas las universidades de Estados Unidos al plantear el tema.

Judíos por la Paz

Estee Chandler, activista judía estadounidense y miembro de la organización Jewish Voice for Peace (JVP), dijo que nunca había experimentado tanto racismo e intolerancia en su vida como cuando trabajó en la campaña del expresidente Obama en 2008, donde grupos de organizaciones que apoyaban a Israel los atacaron no porque Obama fuera negro, sino porque, según rumores, era musulmán en secreto.

Chandler, que viajaba con frecuencia a Palestina, nunca supo nada sobre el sionismo y la ocupación israelí, hasta que comenzó a investigar y se encontró con fotografías de palestinos huyendo de sus hogares, artículos sobre milicias judías expulsando a los palestinos de sus casas, de sus tierras; conquistando ciudad tras ciudad, aldea tras aldea.

Después de leer artículos de escritores judíos e israelíes, algunos escritos con orgullo y otros con crítica, sobre la brutal ocupación racialmente segregada de Israel, decidió unirse a JVP, considerada la organización judía antisionista progresista más grande de los EE. UU. y del mundo; actualmente ella dirige la oficina en Los Ángeles.

“Trabajamos para responder al llamado de nuestros hermanos palestinos, para construir un movimiento masivo de judíos que pueda interrumpir efectivamente el apoyo de las instituciones sionistas judías-americanas a Israel… para detener la violencia [en Palestina]”, explicó.

Sensibilizar a la comunidad

Fatmeh Atieh Bakhit, editora y directora del periódico bilingüe árabe-inglés Alenteshar, que se centra en temas que afectan a la comunidad árabe en el sur de California, indicó que este es el segundo evento sobre el tema de Detener el odio contra la comunidad árabe y musulmana estadounidense en California.

“Desde el 7 de octubre [cuando estalló el conflicto entre Israel y Hamás] los crímenes de odio contra la comunidad árabe musulmana han aumentado en los Estados Unidos”, dijo Bakhit. “La realidad es que hemos sufrido violencia durante 76 años y hoy con lo que sucedió en Gaza simplemente se intensifica”.

Agregó que lamentablemente, los medios corporativos y Hollywood siempre han retratado a la comunidad árabe musulmana como terroristas violentos cuando en realidad son las víctimas.

Recordó que lo que les está sucediendo a la comunidad musulmana ahora podría sucederle a cualquier grupo, explicó Bakhit, quien siempre ha apoyado los esfuerzos para promover la protección de los derechos civiles para todas las poblaciones en Estados Unidos, incluidas las comunidades latina, armenia, negra y judía.

Reacciones

Alan Woo, miembro del consejo asesor de la Cámara de Comercio afroamericana en el condado de Orange y activista con 45 años de experiencia por trabajar por personas de bajos ingresos, fue uno de los asistentes que criticó a los medios de comunicación masivos y a los gobiernos por dividir a la gente.

Explicó cómo los medios y los gobiernos utilizan a la gente común para dividir y mantener a la gente polarizada, obligando a los estadounidenses a elegir un bando sin decir ni explicar toda la verdad cuando la mayoría de la gente quiere la paz.

“Mi pensamiento era: el gobierno lucha (en guerras), la gente con dinero lucha. Utilizan al gobierno para luchar por sus intereses. Las corporaciones luchan por sus intereses, pero es la gente común la que sale perjudicada cuando hay un conflicto: los niños y las familias. Ellos son las víctimas que quedan atrapados en medio del conflicto”.

Lo que Woo encontró intrigante fue cómo cuando hablas con amigos y gente común inmediatamente te polarizas. “Si dices algo bueno sobre el pueblo palestino -no sobre el gobierno-, entonces la gente asume que eres antisemita”.

Seif

Entre la generación más joven de árabes estadounidenses que asistieron al evento se encontraba Seif, un ingeniero de 30 años de ascendencia palestina, que prefiere no revelar su apellido.

Agregó que se sentía frustrado con la imagen de los árabes musulmanes como terroristas, como a menudo la presentan los medios occidentales y Hollywood.

“Todos sabemos que eso no es verdad”, dijo Seif. “Aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, la comunidad árabe musulmana son miembros productivos de las sociedades a las que pertenecen”.

Subrayó que eventos como este eran necesarios para que la comunidad árabe musulmana pudiera expresar sus preocupaciones.

Rashad Dabbagh

Rashad Dabbagh, miembro fundador del Consejo Cívico Árabe-Americano, dijo que acudió al evento porque ha visto un aumento de los crímenes de odio en la comunidad, pero parece que esa cifra no se refleja en las cifras oficiales del condado de Orange y del estado de California.

“Quería aprender cómo podemos luchar contra este odio que se está extendiendo contra la comunidad árabe musulmana”, dijo Dabbagh. “Especialmente ahora que ha habido un aumento de la discriminación, el odio y la represión para mantener el silencio no solo en la comunidad árabe sino contra cualquiera que se atreva a hablar sobre el “genocidio” que está sucediendo en Palestina”.

Mariam Tariq

Mariam Tariq, una reciente graduada de la Universidad de California en Santa Bárbara, dijo que no podía perder la esperanza de un mundo mejor, no solo para la comunidad árabe musulmana sino para todos.

“¿Cómo podemos mantener la esperanza en una situación en la que no se ve ningún progreso ni una solución posible y rápida?”, se pregunta Tariq, quien espera que su generación pueda hacer su parte para que las generaciones futuras tengan un mundo mejor.

“Si perdemos la esperanza, ¿qué estamos haciendo aquí?”, enfatiza Tariq. “No podemos ser más que optimistas y tener fe en que todo cambiará pronto”.