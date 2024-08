Andrea Legarreta no soportaría ver a Erik Rubín con otra mujer

Durante más de dos décadas, Andrea Legarreta y Erik Rubín consolidaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo; sin embargo, esta historia de amor llegó a su fin en febrero de 2023, cuando anunciaron su separación en buenos términos.

Es a poco más de un año de su separación que la presentadora del programa “Hoy” decidió sincerarse sobre cómo se mantiene su convivencia y si se siente lista para darle una nueva oportunidad al amor.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Andrea Legarreta admitió que si bien no se niega a la posibilidad de un nuevo amor, en este momento de su vida no es una prioridad.

“No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos”, declaró en un encuentro con la prensa. “No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite“, admitió.

Al ser cuestionada sobre su postura ante una posible relación por parte de Erik Rubín, Andrea Legarreta confesó que le dolería ver a su aún esposo -dado que no se ha concretado su divorcio de manera legal- con otra pareja.

“Probablemente sí. Más que dolor, quizás esta preocupación de que esa persona que quieres tanto esté con alguien valioso, alguien que lo valore, lo trate bien, que los dos se respeten se hagan felices, pero eso ya no es mi asunto“, relató ante los medios.

Para finalizar, apuntó a que siempre va a existir un cariño especial entre ambos, pero el continuar con sus vidas amorosas es algo inminente: “Los dos merecemos que si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor lo uno para el otro. Creo que eso es lo más sano”.