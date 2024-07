Andrea Legarreta recuerda la última vez que vio a su mamá con vida

Uno de los momentos más difíciles en la vida de Andrea Legarreta ha sido, sin duda, el fallecimiento de su madre, Isabel Martínez. Y es que su muerte se dio de forma inesperada en la fecha que cumplía un aniversario más de matrimonio con el padre de la conductora; es por ello que a través de redes sociales le dedica diversos mensajes con los que busca honrar su memoria.

Fue una de sus más recientes publicaciones en Instagram la que tuvo como tema principal el recuerdo del último momento que compartió junto a ‘Chabelita’ antes de enterarse de su muerte.

“La última bendición que me diste y la última vez que te vi con vida fue el 12 de julio de 2023… En mi cumpleaños. Mi alma sintió que con esa mirada se estaba despidiendo de ti y tú de mí… Y no se equivocó“, son las palabras con las que inició su mensaje la presentadora del programa matutino “Hoy”.

Andrea Legarreta continuó el emotivo relato diciendo: “Tan solo dos semanas después, así fue: saliste de tu hermoso capullo para emprender tu vuelo… Ese vuelo que me llena de tristeza por extrañarte tanto físicamente, pero me he llenado de dulzura y agradecimiento con tu amor y recuerdos a tu lado. Sintiéndote en mí, todos mis instantes, aquí, conmigo”.

Además de recordar el momento que compartió a su lado, la madre de Mía y Nina Rubín conmovió al público al revelar que desde su fallecimiento ha sentido su presencia más cerca que nunca: “¡Gracias por visitarme en mis sueños! ¡Estás radiante y hermosa, mi amor! Pero, uff, ¡me falta tanto un abrazo tuyo! Y tu bendición… Claro que mi papi me bendice ahora y siento que lo haces a través de él. Eres amor puro. Son, somos amor puro contigo habitando dentro de nosotros“.

La también actriz finalizó su mensaje con una declaración de amor: “Te amo infinito mi cha cha chaaaaa… ¡Mi Chabelita amada! Gracias por ser mi mami… ¡Besos y abrazos apretados hasta el cielo amorcito! ¡Gracias por no soltarme! Te amo, te amo, te amo… Hasta el infinito… Tu Andreita”.