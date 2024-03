Andrea Legarreta es contundente y le cierra las puertas a reconciliación con Erik Rubín

A pesar de que siguen compartiendo grandes momentos, como si se tratara de una familia, Andrea Legarreta no pudo ocultar en entrevista que, por el momento, no tiene en mente volver con Erik Rubín, de quien se separó a principio del 2023 y con quien tiene dos hijas, Mía y Nina.

Los anterior lo compartió durante un encuentro que tuvo con la prensa en una conferencia, en la que detalló que no pasa por su cabeza la idea de darle una nueva oportunidad a su ex o, por lo menos, no por ahora.

“Al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja, al final cuando tú estás con alguien proyectas tu vida con esa persona y la vida nos sorprende, podría pasar (que regresemos), tal vez, pero ¿hoy está pensado eso?, no, hoy no”, se sinceró la presentadora del programa ‘Hoy’ en el encuentro que tuvo con los medios con motivo de la obra ‘Vaselina’.

En el mismo encuentro justificó la forma en la que ambos abordaron su separación, pues siguieron siendo amigos y hasta continuaron viviendo bajo al mismo techo, algo que pareció muy extraño y que hasta puso en duda la seriedad de su decisión.



“A la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una expareja, pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario, nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio”, continuó.

Hay que recordar que tras su separación Andrea y Erik compartieron con la prensa los pasos que habían estado siguiendo por sugerencia de su psicóloga, quien fue la encargada de ayudarlos a tomar la muy difícil decisión de seguir sus caminos por separado.

¿Cómo es la casa que Andrea Legarreta y Erik Rubín compraron durante su matrimonio?

Cocina

La cocina es cerrada y bastante amplia, al contar al interior con un desayunador con la capacidad suficiente para que todos los miembros de la familia puedan convivir mientras desayunan o cenan. También goza de una alacena de coló blanco y con electrodomésticos de acero inoxidable.

Comedor

El comedor es abierto y muy amplio, a tal grado de que alberga una mesa con espacio para 12 comensales. La habitación no solo destaca por su tamaño, sino que también por sus cuadros, sus espejos y por su ventanal, gracias al cual se tiene una espectacular vista del jardín.

Sala

A un lado del comedor y bajando un escalón, se localiza la sala, la cual está dividida en dos: en sala de estar y en principal. La sala de estar está comprendida por cuatro sillones individuales de color gris, así como por uno más blanco con capacidad para tres personas y un gran espejo que va de pared a pared.

Mientras tanto, la sala principal está compuesta por un sofá modular de tono chocolate, el cual cuenta con el suficiente espacio para todos y sus invitados.

Jardín

La casa tiene además, un jardín bastante amplio, en el que la familia tiene una mesa de de exterior redonda de madera con espacio para ocho personas.

Sigue leyendo: