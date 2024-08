Angela Carini se disculpa por la polémica en París 2024

La boxeadora italiana Angela Carini habló por primera vez este viernes sobre la polémica que se generó después de su retiro de una pelea ante la argelina Imane Khelif correspondiente a los octavos de final de la categoría de los 66 kg del boxeo femenino de los Juegos Olímpicos París 2024 el pasado jueves.

La europea, que tomó la decisión de retirarse tras apenas haber transcurrido 46 segundos de la pelea ante Khelif acusando la potencia de los golpes de la argelina, abrió la compuerta a una intensa polémica por el género de su rival que hace un año había sido apartada de una competición por ese mismo motivo.

Angela Carini, de 25 años, ofreció disculpas por todo este episodio y por las repercusiones que trajo consigo, así como también se disculpo con la propia deportista argelina Imane Khelif, quien terminó siendo blanco de burlas y cuestionamientos de su género.

El momento en el que se decreta como ganadora de la pelea a la argelina Imane Khelif sobre la italiana Angela Carini en el boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: YAHYA ARHAB | EFE

“Lo siento por ella también, terminamos en un ‘boom’ mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces”, comentó la pugilista italiana en una entrevista con el diario La Stampa que fue recopilada por la agencia de noticias EFE.

Carini, quien se encuentra en sus segundos Juegos Olímpicos tras haberse estrenado en Tokio 2020, señaló también que no se siente derrotada más allá de que tras su retiro la victoria correspondió para la argelina que ha recibido el respaldo del Comité Olímpico Internacional en medio de la polémica.

“Aunque me hubieran dicho que no peleáramos (antes del combate), no habría aceptado. Nunca me rendí”, comentó la italiana que en el momento de su retiro explicó la decisión que tomó ante la potencia de los golpes que recibió en apenas 46 segundos de la pelea disputada el jueves.

La italiana Angela Carini siendo atendida después de retirarse de su pelea este jueves en el boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: YAHYA ARHAB | EFE

“No podía seguir. Me dolía muchísimo la nariz y tuve que decir: ‘Paren’. Era mejor no seguir la pelea. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también“, comentó la peleadora en aquel momento.

Pero ahora quiere dejar claro que no tiene nada en contra de la argelina que este sábado estará disputando su duelo por los cuartos de final de la categoría de 66 kg en los Juegos Olímpicos París 2024 enfrentando a la húngara Luca Anna Hamori.

“Si está chica está aquí debe haber una razón. Nunca he protestado. Nunca he dicho una palabra. Me adapto a las normas, no decido”, puntualizó la italiana que aseguro que no se siente derrotada. “¿De qué debería avergonzarme?. Salgo con la cabeza en alto”, cerró la pugilista europea.

