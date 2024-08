El “Travieso” Guzmán insiste en que la Leagues Cup no aporta nada a la Liga MX

El exseleccionado nacional y exdirector técnico campeón con Santos en la Liga MX, Daniel Guzmán, no representa ninguna sorpresa que los equipos de la Major League Soccer (MLS) estén arrasando a los de la Liga MX en la cuarta edición de la Leagues Cup, simplemente porque aseguró que las escuadras del fútbol de México no tienen ningún interés en el evento, sobre todo en el aspecto deportivo.

En charla con La Opinión, Guzmán dijo que: “Tuve la fortuna de jugar la famosa Superliga, donde antes era más sencillo, porque jugabas con ellos un partido en Estados Unidos, si ganabas pasabas a la siguiente ronda, no te concentrabas un mes en Estados Unidos y como somos los mexicanos, pues pierdes emotividad, porque obviamente todo es en la cancha de ellos”.

El estratega mexicano añadió en este tema: “Creo que sería más equitativo y más justo que fuera a visita recíproca, que no contaminara al torneo mexicano, que no se perdiera ritmo, pero todo mundo lo sabe que económicamente, pues le conviene a los equipos mexicanos, pero deportivamente no aporta mucho”

“Siempre lo he dicho, y sin menospreciar a Estados Unidos, si quieres seguir creciendo, contra quien debes medirte, es contra los equipos de la Copa Libertadores, donde compites con los mejores jugadores, con los que van a Europa, a los que contratan los mejores equipos del mundo. Sin duda ese torneo si te hace crecer mucho y le conviene muchísimo al deportista mexicano.”

Guzmán también dijo que el único beneficio para los equipos mexicanos es en el aspecto económico, porque en lo deportivo no aporta nada: “Económicamente, me imagino que al torneo mexicano, a los equipos mexicanos les va bien, pero deportivamente con todo respecto no creo que tenga relevancia, no sirven para nada, porque no aporta nada para seguir creciendo”.

Daniel Guzmán está seguro de que la Copa Libertadores debería ser la opción de los equipos mexicanos, sobre todo porque enfrentar a la MLS no deja provecho alguno en el aspecto deportivo. Crédito: Juan Carlos Núñez Cubeyro. | Imago7

El “Travieso” destacó que: “deportivamente es malo, muy malo para los equipos de la Liga MX, por lo cual, creo que lo más conveniente sería que se hiciera el esfuerzo de regresar a la Copa Libertadores, ahí si tendrían desarrollo los jugadores mexicanos”.

Como colofón a la charla con esta casa editorial negó categóricamente que los equipos de la MLS hayan superado a los de la Liga MX y expuso sus razones: “Para nada, te repito, yo que jugué también en Estados Unidos, te estoy hablando hace muchos años, pero nosotros aquí en México tenemos buen nivel de fútbol, tanto así que los todos los extranjeros que vienen a México es porque nuestro fútbol es bueno y porque aparte se paga y se juega muy bien. Me gustaría ver que vinieran los equipos de la MLS a México a competir, a jugar a nuestros estadios, a nuestros climas y verás que todo sería diferente”.

