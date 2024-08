¿Paty Navidad participará en “La Casa de los Famosos: All Stars”?

Si hay un nombre que se ha mantenido en tendencia durante los últimos días, ese es el de la actriz y conductora Paty Navidad, quien se coronó como la gran ganadora de la competencia de cocina Top Chef VIP de Telemundo. Y luego de añadir este éxito a su lista, el público se mantiene a la expectativa sobre cuáles son sus siguientes pasos en la pantalla chica.

Bajo esta misma tesitura, la famosa respondió los cuestionamientos sobre la posibilidad de formar parte de la próxima temporada de “La Casa de los Famosos” en su edición “All Stars”, es decir, aquella que reunirá a ex habitantes para tener una segunda oportunidad de llevarse el gran premio.

Al respecto, la actriz de “Por amar sin ley” y “Mi adorable maldición” respondió que la oferta para volver a la casa más famosa de Estados Unidos ya está sobre la mesa: “Pues fíjate que sí ya recibí invitación. No te puedo decir si sí o si no porque no sé nada, pero está la puerta ahí, está la posibilidad y ya veremos qué sucede”, contó a People en Español.

De acuerdo con la famosa, su respuesta inicial habría sido un “no”, pues confiaba en que su personalidad no se alinearía con el formato.

“Al principio cuando escuché que iba a estar All-Stars en La casa de los famosos entrando el 2025 yo dije ‘no, no, yo no, además ni me van a hablar porque puedo ser hasta aburrida’. Yo hablo de energías positivas, de equilibrio, de armonía, de cosas espirituales’. Pero nunca hay que decir que no“, continuó.

Ahora, Paty Navidad ve esta oferta como una nueva oportunidad de salir a demostrar que es capaz de convivir con diversas personalidades y salir victoriosa.

“Esta que viene porque van a entrar tengo entendido las personalidades más rudas, las personalidades más complejas de carácter fuerte y no va a estar nada fácil“, compartió al respecto.

Y es que si bien aún no se han confirmado los nombres de las celebridades que formarán parte de esta nueva edición, nombres como los de Manelyk González, Alfredo Adame y Laura Bozzo ya han comenzado a figurar en plataformas digitales. Para los internautas no ha pasado desapercibido que dichas personalidades no podrían alinearse a la de la actriz mexicana.