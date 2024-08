El dólar ignorado: por qué nadie quiere tener en su bolsillo este billete “de mala suerte”

¿Quién no tiene un billete de $50 dólares? Tampoco es como que diga que todos podamos cargar un billete de esta denominación en nuestras carteras, sin embargo, algo que podría afirmar sin equivocarme es que nadie lo rechazaría si se lo dan. Para algunas personas, el billete con la figura del expresidente Ulysses S. Grant es un signo de mala suerte y prefieren que alguien más lo tome que agarrarlos por sí mismo.

¿No lo sabías? La verdad es que nosotros tampoco; pero nos pareció curioso investigar las razones por las que un reconocido jugador de póker, Daniel Negreanu, no quiso tomar un billete de $50 dólares. En un blog diario de la World Series of Poker (WSOP), cuando un individuo en el High Roller PLO le quiso pagar al jugador canadiense con este billete, él se negó a tocarlo y lo dejó en una silla.

“Voy a mantener esto bien lejos”, expresó Negreanu. “Todo jugador sabe que no se debe tocar un billete de $50 dólares porque dicen que trae mala suerte. Prefiero esperar a que pase alguien del servicio de limpieza y que la recojan ellos, yo no quiero ni acercarme”.

Y así lo hizo. Negreanu arrastró la silla con el billete hasta un empleado, que se sorprendió por recibir una extraordinaria propina.

La teoría sobre la mala suerte del billete de $50 dólares empieza con la propia figura del expresidente. Ulysses S. Grant fue el presidente número 18 de los Estados Unidos y es conocido por muchos que se declaró en bancarrota, lo que abona a este halo de infortunio para quien porta un billete de esta denominación.

Por la imagen del expresidente Grant, también se relaciona al billete con situaciones trágicas que tienen que ver con los jugadores azarosos. Algunos cuentan que los mafiosos de Las Vegas en la década de 1950 solían colocar billetes de $50 dólares en los bolsillos de sus víctimas. Y, para culminar, se sugiere que Bugsy Siegel, el fundador del casino Flamingo, llevaba consigo tres billetes de $50 dólares cuando fue asesinado en 1947.

Para ser claros, la superstición de la mala suerte aplica solo para los jugadores de casinos y juegos de azar. Así que si a ti no te gusta esta actividad, no hay nada de preocuparte. Incluso aunque lo hicieras, estamos seguros de que eso no determinará tu suerte.

Lo que sí es realista es que la gente tiende a evitar el uso de billetes de $50 dólares porque los confunden con los de $5 o $20 dólares, además de que muchas tiendas no aceptan billetes mayores a $20 dólares.

