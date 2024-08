Gerardo Martino habló de Gignac previo a su partido contra Tigres de la UANL

Los Tigres de la UANL y el Inter Miami se enfrentarán en un gran duelo por la Leagues Cup 2024. Ambos conjuntos son favoritos para llevarse la copa. Gerardo Martino analizó a su rival mexicano y puntualizó en el nivel de André-Pierre Gignac.

El exseleccionador de México tiene muy bien medida a la Liga MX por su anterior trabajo como líder de El Tri. En este sentido, el “Tata” elogió las capacidades de Gignac y lo calificó como uno de los mejores extranjeros que han pisado el fútbol mexicano.

“De Gignac, por lo que vi ye escuchaba y lo que sé, seguramente es de los extranjeros más importantes que ha jugado en México, de clase mundial, jugador que tiene incidencia en el equipo y que indudablemente ha marcado una era, Nahuel en el arco, Guido atrás, una columna vertebral que hace 7 y 8 años que están jugando y han marcado una época en Tigres, ganando títulos. Pero él, me incluyo a pensar que ha sido el mejor extranjero que ha jugado en la liga mexicana”, dijo Martino en rueda de prensa.

🗣️"GIGNAC HA SIDO EL MEJOR EXTRANJERO QUE HA JUGADO EN LA LIGA MEXICANA"



Gerardo Martino, estratega de #InterMiami, comentó la forma de jugar de los futbolistas de #Tigres André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro.



📹InterMiamiCF pic.twitter.com/HpDXN6PV43 — ONCE Diario (@oncediariomx) August 2, 2024

Por otra parte, Gerardo Martino también alabó el nivel de la “columna vertebral” de los Tigres de la UANL de los último años. Entre ellos el “Tata” mencionó a Gignac, Guido Rodríguez y Nahuel Guzmán, arquero con el que tendría una muy buena relación. El estratega argentino destacó los buenos rendimientos del “Patón”.

“De alguna manera ha ratificado lo que muchos pensábamos acerca de su carrera como futbolistas como arquero, ha hecho un notable aporte para esta historia de Tigres desde el momento que se juntan él, Guido y Gignac, han sido decisivos en estos años de Tigres. Le tengo un gran cariño especial a él, tenemos una excelente relación, me enojo con él cuando tiene conductas de actor de telenovela que de futbolista, se lo digo y por eso lo expreso acá, cuando le va bien me pone contento y no tengo más que palabras de elogio”, agregó.

¿Messi jugará contra los Tigres?

Lionel Messi viene de sufrir una fuerte lesión en la final de la Copa América 2024. El capitán de la “Albiceleste” se ha ausentado de los entrenamientos y no será de la partida ante el conjunto de los Tigres de la UANL. A pesar de ello, Martino no se coloca en inferioridad.

“Ya se la han sacado (bota) está con trabajos en gimnasio, todavía no sale a campo. Independientemente de haber podido dar el otro paso de estar en la siguiente ronda, vamos a jugar contra un candidato al título, seguramente será una linda prueba para nosotros y ver cómo estamos para trascender en esta competencia, valoramos mucho el juego de mañana”, concluyó.

Lionel Messi ya se quitó la bota y avanza favorablemente en su recuperación.



Tata Martino considera que enfrenta en Tigres a uno de los favoritos en Leagues Cup.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/lhJgCXOEgx — José Armando (@Jarm21) August 2, 2024

Sigue leyendo:

– Arremeten contra los clubes mexicanos en la Leagues Cup

– Estados Unidos aplasta a México en lo que va de la Leagues Cup

– Gerardo Martino habló sobre la llegada del Chucky al fútbol de Estados Unidos

– Lionel Messi en Estados Unidos puede ser una persona normal, según Gerardo Martino