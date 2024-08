Pasajeros piden más seguridad en Metro de LA

Desde que el primer tren se lanzó en los 90, María Chan ha usado los trenes del Metro de Los Ángeles y hoy se siente preocupada por su seguridad en el transporte público de la ciudad, que según ella está relacionado con el aumento de personas sin hogar.

“La verdad se siente uno con un poquito de temor, pero porque hay mucha gente sin hogar que yo pienso que no por intención hacen daño”, explicó Chan, que es originaria de Yucatán. “Ya ves que están mal de la mente o por la droga, pero uno también como ser humano y como pasajero también peligra con ellos”.

El miércoles alrededor de las 8:30 a.m. hubo un asalto con arma mortal en el estacionamiento de la estación de Slauson en la línea J de Metro, según el oficial Chávez del departamento de policía de Los Ángeles (LAPD).

Cuando respondieron los oficiales del LAPD, tanto el sospechoso como la víctima huyeron del lugar y no se reportaron heridos de acuerdo con el LAPD.

LA Metro informó que LAPD lidera la investigación del incidente.

En los últimos meses se ha reportado de una ola de violencia que ha impactado a al transporte público de Los Ángeles, incluidos trenes y autobuses, pero según datos de LA Metro la violencia ha disminuido a comparación del año pasado.

De enero a abril, Metro experimentó una disminución en los delitos contra personas y propiedades en comparación con enero a abril de 2023.

Los incidentes de delitos contra personas, incluidos agresión y robo, disminuyeron de 763 en 2023 a 611 en 2024 y los delitos contra la propiedad, como el robo de bicicletas y el vandalismo, disminuyeron de 251 incidentes en 2023 a 241 en 2024.

Aunque los incidentes de delitos contra personas y propiedad han disminuido, Metro reportó un aumento en delitos contra la sociedad, incluida el allanamiento de morada, aumentaron de 740 en 2023 a 1,341 en 2024.

A pesar de las noticias recientes de una ola de violencia que se ha visto en las estaciones y trenes de Metro, Chan siente que ha mejorado la seguridad ya que percibe más presencia de policía y embajadores del Metro.

Chan agregó que con frecuencia ve que pasajeros se pelean en los vagones y a veces prefiere esperar al próximo tren para no ponerse en peligro.

Más seguridad

Desde mayo, Metro aumentó el despliegue diario planificado de personal de seguridad pública para aumentar su presencia visible en el sistema y reducir el crimen.

Para el año 2025 esperan tener un total de 299 oficiales de seguridad de tránsito, lo que representa un aumento de 87% en oficiales a comparación del 2023.

Una vista del tren A de Metro en Long Beach.

Metro también ha lanzado el programa de “Tap para salir” donde requieren que los pasajeros tengan que usar su tarjeta para salir de las estaciones con la meta de reducir las evasiones de tarifa.

La semana pasada, la Junta de Metro aprobó la expansión del programa en las 10 estaciones a partir de agosto.

Metro también colabora con el condado, las ciudades, las agencias regionales y socios sin fines de lucro para abordar la falta de vivienda, las enfermedades mentales no tratadas y la adicción a las drogas.

Este año a través de los equipos de extensión HOME de Metro han proporcionado alojamiento permanente o provisional a más de 1,700 personas sin hogar que se refugian en su sistema.

De acuerdo con los datos del 2024 de la autoridad de servicios para personas sin hogar de Los Ángeles (LAHSA), aún hay 52,365 personas sin hogar que no tienen un refugio en todo el condado de Los Ángeles.

Diamonique Griffin del sur centro de Los Ángeles usa con frecuencia el sistema de Metro con su hija y dice que a veces se siente un poco incómoda tener que lidiar con los peligros del sistema que ella dice incluye robos en los trenes y personas sin hogar que tal vez tengan una enfermedad mental.

“He estado viendo más personal de Metro pero no están autorizados a hacer exactamente lo que hace la policía, así que no los pondría en el lugar para que salgan lastimados”, dijo Griffin. “Y me gustaría que hubiera más policías”.

Griffin se acuerda de un tiempo cuando no tenían policías en Metro y veía personas que fueron empujadas hacia las vías del tren y hasta la fecha piensa que Metro debería instalar más vallas protectoras para prevenir el peligro de que alguien se vaya a caer.

Pero más que nada la residente del sur centro dice que ha incrementado el número de personas sin hogar y le gustaría ver que algo se haga para esas personas.

“Me gustaría que hubiera más vivienda, comida o estampillas porque las personas tienen hambre”, dijo Griffin. “Y cuando tienes hambre, tu mente y tu cuerpo no están alineados”.