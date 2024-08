Ricardo Peláez le manda un mensaje a los jugadores de El Tri

La selección mexicana afronta un brusco cambio en el proceso de cara al Mundial de 2026. Javier Aguirre y Rafa Márquez serán los líderes del banquillo de El Tri. Ricardo Peláez espera que ahora los jugadores de la selección se responsabilicen de los resultados.

Jaime Lozano salió por la puerta de atrás de la selección de México. Luego de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa América, “Jimmy” fue sacado de su cargo como seleccionador. Ahora el “Vasco” y el “Káiser” son los nuevos líderes del conjunto azteca y Ricardo Peláez insinuó que los jugadores ya no tendrán excusas.

“Ya hicimos cambios de entrenadores y todo, ahora que se responsabilicen también los jugadores, sueñan desde niños en jugar profesional, con debutar con profesionalizarse, ahora le toca a los jugadores que se rompan la madre, ¡basta ya! No tenemos muchos, pero hay mucho talento en México en la sub-20 o sub-23; hay que consolidar a los futbolistas mexicanos”, dijo Peláez en una entrevista para W Deportes.

No hay margen para México

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. México será uno de los organizadores de la Copa del Mundo y, por ende, su responsabilidad es mucho mayor en este torneo. El Tri viene de quedar eliminado en la fase de grupos del último Mundial de Qatar 2022.

Javier Aguirre debe implementar desde cero su idea de juego y su filosofía en el grupo. A pesar de que Ricardo Peláez reconoce que esto necesita tiempo, el exdirectivo de la selección azteca está consciente de que no hay mucho margen de maniobra.

“No tiene tiempo, no lo puedo entender, no va a tener tiempo para nada. Pero eso sí, se requiere tiempo para trabajar e implementar su idea de juego, o para convocar a los jugadores que se necesiten y generar convicción para que los jugadores dejen todo en la cancha por lo que soñaron desde niños y por lo que han trabajado por tanto tiempo”, agregó.

No está de más recordar que México tiene su clasificación directa al Mundial de 2026 por ser uno de los anfitriones. Esto hace que El Tri no juegue partidos oficiales hasta que se desarrolle la Copa Oro en 2025. Amparado en los amistosos, así deberá pulir y aceitar su máquina el “Vasco”.

