Bélgica se retira del triatlón mixto de París 2024 por enfermedad de atleta que nadó en el Sena

La polémica sobre la salubridad de las aguas del río Sena sigue viva en los Juegos Olímpicos París 2024 después de que este domingo el Comité Olímpico de Bélgica confirmara su retiro del triatlón mixto debido a que una de sus atletas se encuentra hospitalizada tras haber participado en la prueba femenina.

Se trata de Claire Michel quien de acuerdo con las autoridades olímpicas belgas se enfermó después de haber disputado el triatlón de París 2024 el pasado miércoles confirmando de esta manera la contaminación de las aguas del río que recorre la capital francesa.

“Claire Michel, miembro del relevo, lamentablemente está enferma y debe retirarse de la competición”, publicaron en un comunicado en conjunto el COB y la federación de triatlón belga para explicar la decisión de su retiro del triatlón mixto de estos Juegos Olímpicos donde Michel iba a participar junto a Marten van Riel, Jolien Verveylen y Jelle Geens.

Claire Michel terminó en el puesto 38 del triatlón femenino y de acuerdo con diversos reportes de la prensa belga se enfermó con la bacteria E. Coli producto de las aguas contaminadas del río Sena en donde se llevó a cabo la parte de nado de la competencia.

“El COIB y el Triatlón Belga esperan que se aprendan lecciones para las próximas competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos. Pensamos en la garantía de los días de entrenamiento, los días de competición y el formato de las competiciones, que deben aclararse con antelación y garantizar que no haya incertidumbre para los deportistas, el entorno y los aficionados”, agregó el comunicado.

Pero los belgas no son los únicos afectados por problemas de salud después de haber participado en el triatlón de París 2024. El suizo Adrian Brifford no podrá estar presente en la prueba mixta al presentar una infección gastrointestinal. Sin embargo, desde la delegación helvética señalaron que no se podía relacionar esa situación con la calidad del agua del río Sena.

Las autoridades de París 2024 en algún momento evaluaron la posibilidad de suprimir la parte del nado del triatlón convirtiendo a la prueba en un duatlón ante la situación de las aguas del río Sena. Crédito: Martin Bureau | AP

Vuelven a suspender entrenamientos en el Sena

Las autoridades de los Juegos Olímpicos París 2024 anunciaron este domingo una nueva cancelación de los entrenamientos en el río Sena, como parte de la preparación para la competición del relevo mixto de triatlón, aunque se mantienen optimistas sobre la realización de la prueba para este lunes.

La decisión, como en otras oportunidades, se tomó a consecuencia de las lluvias de los últimos días sobre la capital francesa, de acuerdo con Anne Descamps, portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Estas provocan que aumenten los niveles de contaminación en las aguas del río.

“Esperamos mejoras en las próximas horas”, apuntó la autoridad que no dio a conocer los resultados de los últimos análisis bacteriológicos que se realizaron al Sena. Se espera que la decisión final se tome en horas de la mañana de este lunes.

