Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de agosto de 2024

Aries

Vienen movimientos buenos en tu economía pero necesitas ponerte más perris para lograr tus objetivos y metas que has querido lograr. Cuidado con una noticia que llega en estos días, te pondrá muy de malas y podrías despotricar tu carácter con alguien que ni la debe ni la teme. Días en los cuales comenzarás a reflexionar sobre qué es lo que necesitas para lograr tu felicidad, no des pie a que las personas piensen mal de ti por quienes te juntas o te relacionas. Días de mucha luz y reflexión, momentos de tomar el toro por los cuernos y enfrentar cualquier situación que pudiera dañar tu entorno. No permitas que nadie te baje al suelo a sabiendas del lugar que te pertenece y por el cual haz luchado, es momento de desprenderte de todo eso que ha dolido mucho y te ha mantenido al margen de crecer sentimental. Debes aprender a ser más sincero con quienes te rodean, no digas mentiras que se puedan convertir en una bomba de tiempo y dañar a quienes más quieres.

Tauro

Deja que la vida siga su curso y no trates de ir por algo que aún no es tiempo de que sea para ti. Cuidado con lo que comes pues podrías subir de peso. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio. Grandes cambios llegan y la oportunidad de un mejor trabajo. Aprende a ser más ahorrativo, a dejar de quejarte del amor y a disfrutar más la vida. Los excesos en la alimentación traerán problemas. Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo. Confía en Dios que ahí estará la solución de muchos de tus problemas. No permitas que nade sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado. Deja de estar quejándote por fregaderas que no son importantes, pon atención a lo que de verdad importa. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar. Muchas oportunidades de un cambio laboral que te va beneficiar al 100 sin embargo deberás de ser muy inteligente para no cometer graves errores.

Géminis

Cuídate de persona de piel blanca, te quiere comer el mandado o te va meter en problemas bien gruesos, una sopa de su propio chocolate no le caería nada mal pa que entre en cintura. No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges. No tomes venganza por tus manos y deja que el karma se encargue de cobrar factura, nuevos amores llegan y vienen cargados de buenas cosas, solo no cometas las mismas equivocaciones de antes. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones pero debes de saber que ésta no es justa con nadie, siéntete en la gloria pues siempre habrá alguien mucho peor que tu. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. Tu mendigo carácter no te ayuda en nada, por eso algunas veces la gente se aleja de ti, pero eso en gran medida ayuda a quitarte de amistades y personas falsas. Amores del pasa retornan, ya ninguno tiene futuro así que deja ya eso en el pasado y no te compliques más la existencia viviendo de lo que ya no es.

Cancer

Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando. Cambios en tu economía muy benéficos y oportunidad de un viaje que te va ayudar mucho a descansar y des estresarte. La vida tomará factura y se encargará de poner en su lugar las deudas pendientes. El día que aprendas a ver más por ti y dejar de ver por quien solo te afecta la vida, ese día conocerás el verdadero sentido de la felicidad y el amor propio. Aléjate de quienes te meten en problemas y te hacen sentir menos importante. Noticias de familiares, un embarazo saldrá a la luz y un problema con persona piel blanca se presenta. Encuentras cosas que habías perdido, te enteras de noticias de familiares lejanos. Grandes cambios que te ayudarán a enfocarte en tus sueños y comenzar a ver más por ti antes que en las demás personas. Ya no vivas del pasado, recuerda que tienes tu presente y tu futuro para ser feliz. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma miércoles de siempre. Deja de andar mendigando amor y manda a esa gente a la tiznada que no avanzan ni dejan avanzar.

Leo

Ya no te dejes caer por nadie y vive tu vida al máximo no es momento de quedarte con un antojo o ganas de algo, vive y se feliz. No seas tan tonto o tonta y manda a la ñonga a quien te complica la vida, deja que cada quien se haga responsable de sus problemas y responsabilidades, no metas las manos al fuego por alguien que no vale ni un pepino. Vienen días muy buenos en los cuales deberás aprender a renovarte y soltar todo eso que te hace daño y no te permite seguir al 100. Amores de una noche se presentan y mucho cambios en tus actitudes que podrían dejar mucho que desear sobre todo con tus familiares. En lo laboral propuesta de trabajo y dinero extra la próxima semana. Perdida de objetos o dinero, cuídate de traiciones laborales. Siempre fuerte queriendo lo mejor de la vida para ti, te importa un carajo la opinión de las personas pero te afectan mucho los comentarios de tus seres queridos, aprende a decir que no, cuando es no. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota. Enamoramiento y desconfianza a la vez. Mejoras en los dineros.

Virgo

Si una vez te traicionaron fue por tonta, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a dañar y de la peor forma. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores. Tendrás noticias de familiar lejano. Invitación a evento o fiesta está por llegar. Se te va a caer la venda de los ojos sobre una amistad, va a doler el golpe, pero será lo mejor pues solo te ponía de malas. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas y más si es algo malo. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales tendrás que ponerte muy fuerte por ciertas noticias que te podrían tumbar y hacerte sentir muy mal. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Día en el cual deberás de hacer las pases con tu pasado si quieres encontrar soluciones en tu presente.

Libra

Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Momento de que te decidas hacia donde te diriges y lo que buscas de la vida, tienes muchas metas y sueños, pero te gana la flojera y huevones y al final no haces ni maíz. Se compromete una amistad y no te contará. Si tienes pareja podría terminar esa relación en cualquier momento debido a que saldrán a la luz ciertos secretos que tienen que ver con infidelidades y relaciones del pasado. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de este mes, no será nada que te quite el sueño solo debes aprender a administrar tus gastos. Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Es necesario que saques todo eso que traes en el alma y que tanto te ha dañado, deja atrás todas esas situaciones que no te han dejado crecer o ser la persona que tanto has querido y anhelado.

Escorpión

No es momento de hacer un lado a quienes te han mostrado con hechos que en realidad le importas y mucho. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Negocio esta por llevarse a cambo y saldrá de la mejor manera. No temas a lo que está por llegar pues empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje. En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas lejos de fortalecer la relación la dañas y va creando una bomba de tiempo. Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. Despójate de toda esa cuestión que te estorban y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso.

Cancer

Un viaje se aproxima y nuevas personas entrarán a tu vida, el amor no es como has creído, ten presente que éste jamás se acaba solo cambia de cama. Es momento de que veas la vida de distinta manera y te centres en esos sueños y metas que has dejado pendientes por atender a personas tontas que no te dejan nada de provecho. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo difícil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio, pero para eso deberás de ser muy inteligente y abrir más tus ojos. Mira hacia donde te diriges y qué estás haciendo para lograr tus metas, una persona de tu pasado no dejara de fregarte y dañarte la existencia necesitas cortar todos los caminos que te pudieran llevar a esa persona pues podrías entrar en una etapa en la cual te vuelvas a dañar. Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos.

Géminis

No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la mauser con comentarios prepotentes. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. Un viaje comenzará a planearse y va a salir de la mejor manera. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes. Estarás algo sacado de onda porque muchas cosas no te han salido bien sin embargo después de la tormenta vendrá la calma y comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que parecían no tener solución. Si tu interés por esa persona que te mueve el tapete es bueno da el siguiente paso, sino te corresponde al menos no estarás ahí perdiendo el tiempo. Ten mucho cuidado con deseos tontos que no llegarán a ningún sitio. La vida te compensará con situaciones bastante buenas que te ayudarán a lograr tus metas y tus objetivos.

Tauro

Cambios de última hora y oportunidad de iniciar una relación en caso de estar soltero o soltera, te va a ir de una forma que no imaginabas Ten mucho cuidado con la manera en que vas por la vida porque dejas mucho que desear sobre todo con esas personas que te importan demasiado. Si tienes una relación y esta se ha tornado distinta, es momento de poner las cartas en la mesa y ver en qué errores han caído, la costumbre los está afectando mucho, cambien la rutina. Momentos de grandes cambios e incertidumbres, no te dejes engañar y menospreciar por quienes ya te fallaron en tu pasado, la vida es justa y el karma no perdona así que lo que no puedas resolver déjaselo a la vida que ella acomodará mejor las piezas. Una oportunidad muy buena en el ámbito de los negocios está por aparecer. Vienen días en los cuales tu fuerza de voluntad te ayudará mucho a lograr ciertas metas u objetivos que habías dejado pendientes. Persona de piel blanca del pasado retorna y no será con buenas intenciones. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir.

Aries

La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. Una decepción en el terreno de la amistad a causa de malos entendidos. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías. Vienen muchos cambios que deberás de atender a la brevedad para que no te afecten en tu futuro, has tenido muchas oportunidades de ser feliz, pero las has dejado ir por atender cuestiones que tú sabes no te dejan nada de provecho. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso. Amistad tendrá problemas con su pareja. Momento de ir por ese sueño que ha estado en pausa. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida.