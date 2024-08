¿Pau Víctor es la nueva futura estrella del FC Barcelona?

Pau Víctor se ha convertido hasta el momento en el hombre del momento de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona, un jugador clave en el esquema del entrenador alemán, Hansi Flick. El joven delantero firmó por el equipo azulgrana el pasado 24 de julio hasta la temporada del año 2029, y, al día siguiente, se puso a las órdenes del técnico germano.

En poco más de una semana Víctor ha demostrado con hechos que volvió a la entidad azulgrana para quedarse y hacerse un lugar en el primer equipo culé y hasta el momento sigue convenciendo con creces a Flick. Un total de 3 goles anotados en dos partidos y contra equipos como el Manchester City y el Real Madrid.

Regresa para hacerse un nombre en el primer equipo

El delantero hizo vida la campaña pasada con el Barca Atletic en calidad de cedido y terminó el curso con un total de 20 goles anotados que le hicieron el máximo goleador del torneo. El FC Barcelona llegó a un acuerdo con el Girona para hacer oficial su traspaso la temporada pasada y siempre con vistas a hacer un sitio en el primer equipo y dar por culminada su etapa en el Barcelona ‘B’.

La gira por los Estados Unidos le ha venido bastante bien a Pau Víctor ya que ha sido de los hombres elegidos por Hansi Flick para tomar minutos de juego y demostrar de lo que son capaces de hacer, siendo de los jóvenes más resaltantes en esta gira por el país estadounidense. Víctor fue capaz de abrir el marcador contra el Manchester City y lo mismo contra el Real Madrid.

A falta de solo 5 minutos para el descanso, el catalán aprovechó un balón del polaco Robert Lewandowski para romper el marcador y la igualdad inicial. Pero no fue el único gol, luego del medio tiempo volvió a celebrar para anotar otro. Por el momento es el máximo goleador del equipo catalán en lo que va de pretemporada.

Se sincera Víctor

“Estoy muy orgulloso, es un momento que recordaré toda mi vida. Ahora a responder todos los mensajes, que tengo muchos. Mis compañeros, como me he llevado el balón, me hacían la broma de que el hat trick son ahora sólo dos goles… todos muy contentos con el partido. Mis goles son fruto del trabajo colectivo y a seguir disfrutando”, explica el atacante.

Peligro constante

Antes del gol, Pau Víctor ya había protagonizado las ocasiones más claras de gol por parte de la entidad culé. En los primeros momentos del partido ante el Real Madrid, tuvo un remate de cabeza en el que obligó a lucirse al portero Courtouis y, cuando se reanudó el encuentro luego de lo que fue una tormenta eléctrica, tuvo otro disparo que salió fuera por poco.

En la segunda mitad, el catalán volvió a poner el susto en el cuerpo de los jugadores del Real Madrid en el minuto 51 y, en el 53, no perdonó en lo absoluto. Volvió a perforar la meta del belga Courtois. Hansi Flick le sustituyó a falta de menos de media hora para el final y recibió la felicitación del técnico, sus compañeros, así como también por parte de la afición azulgrana presente. En esta ocasión, Pau Víctor jugó de extremo derecho y asegura que está cómodo en las tres posiciones de ataque, aunque prefiere jugar arriba.

“Un partido contra el Real Madrid cuesta mucho verlo como un amistoso. Te da esa motivación extra. He tenido muchos referentes en ataque, pero siempre me he fijado en Messi. Ahora tengo la suerte de compartir vestuario con Robert”, concluyó.

