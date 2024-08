Advierten sobre venta online de medicamentos falsos para bajar de peso

Un nuevo estudio ha sacado a la luz la preocupante realidad de que muchas farmacias en línea están vendiendo semaglutida, el componente activo de populares medicamentos para la pérdida de peso como Ozempic y Wegovy, de manera ilegal. Esta investigación, publicada el pasado viernes en la revista JAMA Network Open, pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los consumidores al adquirir estos medicamentos sin receta médica a través de internet.

Durante el verano del año pasado, los investigadores emplearon motores de búsqueda para identificar “sitios web que publicitaran semaglutida sin receta”. Los resultados fueron alarmantes: el 42,27% de las farmacias en línea que aparecieron en los resultados pertenecían a operaciones farmacéuticas ilegales. Según el estudio, estos vendedores no solo distribuyen productos sin la aprobación adecuada, sino que también comercializan versiones falsificadas de los medicamentos.

El informe destaca que dos de los sitios web evaluados recibieron cartas de advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por vender semaglutida no aprobada y etiquetada incorrectamente. Tim Mackey, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de California en San Diego, advirtió que los consumidores que compran estos medicamentos en línea están expuestos a “graves riesgos” debido a la posibilidad de recibir productos falsos, ineficaces y potencialmente peligrosos.

Esta investigación resuena con las alertas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En junio, la OMS advirtió sobre la circulación de versiones falsas de semaglutida en diversos países. Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios, instó a los profesionales de la salud, a las autoridades reguladoras y al público en general a ser cautelosos con estos medicamentos falsificados y a reportar cualquier sospecha a las autoridades pertinentes.

El estudio también subraya las dificultades que enfrentan los fabricantes para satisfacer la creciente demanda de medicamentos contra la obesidad, que pueden llegar a costar hasta 1.300 dólares mensuales. Esta situación ha llevado a un aumento en la búsqueda de alternativas en farmacias en línea, exacerbando la proliferación de productos de imitación. Mackey señaló que este incremento en las ventas ilegales también se debe a que muchos planes de seguros no cubren las inyecciones de semaglutida, y a que algunos médicos no recetan el medicamento. Además, el programa Medicare no cubre los medicamentos para la pérdida de peso, lo que empuja a más personas a buscar opciones no reguladas en internet.

En el curso de la investigación, Mackey y su equipo analizaron seis muestras distintas de semaglutida adquiridas en farmacias en línea. Encontraron que, en algunos casos, los medicamentos contenían hasta un 39% más de semaglutida de lo indicado en la etiqueta. Esta sobredosis podría causar efectos secundarios graves como náuseas, vómitos y peligrosas caídas en los niveles de azúcar en sangre, según advierte la FDA.

En respuesta a esta situación, la compañía farmacéutica Eli Lilly anunció en junio que emprendería acciones legales contra spas médicos, centros de bienestar y otras entidades que utilizan productos no aprobados que imitan sus medicamentos para la pérdida de peso. Esta medida busca frenar la proliferación de medicamentos falsificados y proteger a los consumidores de los riesgos asociados con su uso.

La investigación de Mackey concluye que es imperativo aumentar la vigilancia y regulación de las farmacias en línea para proteger a los consumidores de los riesgos asociados con la compra de medicamentos no aprobados. Además, resalta la necesidad de una mayor cooperación internacional para combatir la venta de productos farmacéuticos falsificados y garantizar que los medicamentos que llegan a manos de los consumidores sean seguros y eficaces.

Esta problemática pone de relieve la importancia de comprar medicamentos solo a través de canales oficiales y con la debida prescripción médica. Las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud deben continuar educando al público sobre los peligros de adquirir medicamentos en línea y promover prácticas seguras para la compra y uso de productos farmacéuticos.

