Canelo Álvarez niega haber recibido oferta de Turki Alalshikh

Saúl ‘Canelo’ Álvarez negó haber recibido una oferta de Turki Alalshikh para que acepte poner en juego sus cinturones frente a Terence Crawford, a pesar de que el jeque árabe confirmó que ya se lo había enviado.

En declaraciones a los medios tras la conferencia de prensa inicial de su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez aseguró que solo está concentrado en el duelo que tiene por delante en estos momentos y después verá si enfrenta a Crawford.

“No, no he recibido ninguna oferta. Estoy enfocado 100 por ciento en esta pelea y después veremos. Mira, como lo he dicho, si el dinero es el correcto, estoy dispuesto a pelear con quien sea”, dijo el campeón unificado de 168 libras.

Turki Alalshikh confirmó en Los Ángeles que había enviado una oferta a Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Turki Alalshikh ha estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y el tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagan una buena bolsa.

Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

Tras derrotar a Errol Spence Jr., Crawford expresó su deseo de pelear con el mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano y en primera instancia fue rechazado por el tapatío. Luego de la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez reiteró que Bud no está en sus planes, pero si Arabia Saudita le ofrece el dinero que pide podría cambiar de opinión.

Por ahora, Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas, pero por el campeonato unificado de las 168 libras porque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó del título por no enfrentar a su retador obligatorio William Scull.

Terence Crawford sigue interesado en una pelea con Canelo Álvarez en 168 libras. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Pitbull Cruz es destronado por Rayo Valenzuela y pide revancha

· Keyshawn Davis cree que Crawford noqueará a Canelo tras vencer a Madrimov

· Daniel Jacobs cree que Terence Crawford tiene las habilidades para superar a Canelo Álvarez