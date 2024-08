El G7 lanza preocupación ante posible escalada militar entre Israel e Irán

Los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del G7 expresaron preocupación de una mayor escalada militar en Medio Oriente, luego de posibles ataques entre Irán e Israel.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento del nivel de tensión en Medio Oriente que amenaza con desencadenar un conflicto más amplio en la región”, dicen los ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.

En el mensaje difundido por el Departamento de Estado de EE.UU. se pide a las partes involucradas “abstenerse” de mantener el actual ciclo de acciones militares “en represalia” y, aunque no lo mencionan, eso ha ocurrido entre Israel e Irán.

El G7 pide, a diferencia de ataques, busca en forma “constructiva” acciones para “desescalada”.

“Ningún país o nación se beneficiará de una mayor escalada en Medio Oriente”, indican.

El fin de semana, Israel enfrentó ataques desde Líbano por parte del grupo terrorista Hezbolá y el gobierno de Benjamin Netanyahu respondió este lunes con bombardeos.

Este conflicto es adicional a las acciones militares de Israel en Gaza contra el grupo terrorista Hamás, las cuales han dejado más de 40,000 muertos.

Israel coordina con EE.UU.

El gobierno de Israel confirmó que su Ministro de Defensa, Yoav Gallant, habló durante la noche entre domingo y lunes con el Secretario de Defensa de los EE.UU., Lloyd Austin.

“El Ministro Gallant informó al Secretario sobre los acontecimientos en materia de seguridad en la región y la preparación de las Fuerzas de Defensa de Israel para defender a Israel contra las amenazas potenciales planteadas por Irán y sus aliados”, indicó el gobierno de Netanyahu. “Discutió una serie de escenarios y las capacidades defensivas y ofensivas correspondientes”.

Aunque EE.UU. apoya una desescalada de un conflicto armado regional en Medio Oriente, los israelíes reportan una coordinación cercana ante posibles ataques.

“[Hay] estrecha coordinación militar y estratégica entre Israel y los Estados Unidos, incluido el despliegue actual y futuro de las capacidades militares estadounidenses”, presumió Israel en un comunicado a medios internacionales. “El Ministro Gallant también destacó la importancia del liderazgo de los EE.UU. en la formación de una coalición de aliados y socios para defender a Israel y la región de una serie de ataques aéreos”.

Los conflictos en Medio Oriente tuvieron un nuevo capítulo desde el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista Hamás perpetró un ataque y secuestró a decenas de israelíes.

La respuesta de Israel, sin embargo, ha desatado preocupaciones, debido a posibles acciones de genocidio contra palestinos en Gaza.

Este lunes, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, hizo comentarios que han desatado críticas, debido a la falta de ayuda humanitaria en Gaza.

“Traemos ayuda porque no tenemos otra opción”, dijo, según un reporte del diario The Times of Israel. “Nadie nos permitirá causar que dos millones de civiles mueran de hambre [en Gaza], aunque pueda estar justificado y ser moral”.

Sigue leyendo:

• Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio tras muerte de Ebrahim Raisi en accidente

• Irán ahora amenaza con bloquear las cuentas bancarias de las mujeres que no usen velo

• Irán desmantelará la policía de la moral en medio de las protestas, anuncia el fiscal general del país