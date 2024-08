$2,250 para la persona que encuentre esta pequeña moneda del 2010

Hay monedas que para los coleccionistas y casas de subastas se vuelven especiales, no solo porque tienen defectos que hacen que valgan miles o incluso millones de dólares sino también por su importancia histórica y cultural, tal y como sucede con esta pieza del 2010 que hace honor al Parque Nacional de Yellowstone.

De acuerdo con expertos esta moneda ha tomado un valor significativo primeramente porque la Casa de la Moneda de Estados Unidos la produjo como parte del programa America The Beautiful Quarters y en segundo lugar porque actualmente tiene un costo de $2,250 dólares valiendo realmente tan solo 25 centavos en su precio nominal.

Para aquellos que no pertenecen al mundo de la numismática, esta moneda se identifica en el anverso con un tradicional retrato de perfil mirando hacia la izquierda de George Washington rodeado de las palabras United States of America – Liberty – In God We Trust – Quarter Dollar”, esta imagen fue tomada como referencia de la pieza del escultor Jean-Antoine Houdon.

Ahora bien, en el reverso se aprecia el géiser Faithful una de las fuentes termales más características del parque nacional de Yellowstone con un bisonte de pie en medio y sobre un montículo, y alrededor en la parte superior de la moneda está la palabra Yellowstone e inferior las inscripciones Wyoming, 2010 y E PLURIBUS UNUM.

Esta moneda en particular tiene la calificación D 25C, con un peso de 5,67 gramos fue acuñada en Denver y de su producción hubo 34.800.000 acuñadas, su número de PCGS es 418816, pero existen más calificaciones de esta pieza que también tienen precios altos en el mercado como:

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-63) tiene un precio de $3 dólares.

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-64) tiene un precio de $4 dólares.

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-65) tiene un precio de $8 dólares.

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-66) tiene un precio de $42 dólares.

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-67) tiene un precio de $950 dólares.

Moneda de 25 centavos Yellowstone de 2010-D (MS-68) tiene un precio de $2,250 dólares.

Sigue leyendo: