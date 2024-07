El dólar Eisenhower que vale hasta $30,000 dólares en el mercado

El dólar Eisenhower de 1776-1976 no es una de las monedas más populares de mercado a decir verdad poco se habla de estos ejemplares; sin embargo, eso no quiere decir que no sean importante para los coleccionistas y casas de subastas que estarían dispuestos a ofrecer hasta $30,000 dólares por uno en buen estado.

La particularidad de esta moneda es que su fecha de producción coincidió con el bicentenario del nacimiento de los Estados Unidos. Para reconocer esta moneda en el anverso se puede apreciar la imagen de Dwight Eisenhower, el 34.º presidente del país y en el reverso la campana de la Libertad delante de la Luna, esta última corresponde a la versión conmemorativa.

Para que una moneda pueda calificar como valiosa debe presentar varios aspectos como: rareza, importancia histórica, demanda del mercado, año en que se acuñó, entre otros. En el caso del dólar Eisenhower existen algunos imperfectos y detalles a resaltar.

La primera rareza es que no tienen marca de ceca ya que fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Además, en algunos ejemplares hubo planchetes recortados, Golpes descentrados y planchas en blanco.

Este dólar tiene un contenido de 40% plata y el resto de cobre o níquel. Si en el mercado se presenta con una moneda común puede que reciba un poco más de $1 dólares, no obstante dependiendo de las condiciones de la pieza, año y rareza puede alcanzar hasta los $30,000 dólares en el mercado de subastas.

