Adamari López revela si los prefiere mayores o menores y qué busca en una pareja

A los 53 años, Adamari López tiene muy claro lo que quiere de la vida y de una pareja.

La puertorriqueña, expareja del bailarín Toni Costa y previamente del cantante Luis Fonsi, recientemente estuvo hablando de sus relaciones y profundizando en uno de los motivos por los cuales ella dice que sus dos matrimonios no funcionaron: la diferencia de edad entre ella y sus parejas, en las cuales ella era mayor que ambos.

Durante un segmento del programa “Desiguales” de Univisión, del cual López es panelista, compartió los motivos por los que siente que una relación con un hombre menor que ella no funcionaría y explicó lo que está buscando actualmente en una pareja.

“Yo estuve con dos —tanto Fonsi como Toni. Fonsi era 7 años menor que yo y Toni era 12 años menor que yo”, dijo López. “En su momento, yo no había tenido relaciones antes con chicos que [hubiesen] sido menores que yo. Esas han sido mis dos relaciones con chicos menores. Ninguna de las dos me funcionaron [sic]”, agregó López, quien dice tener muy claro lo que busca actualmente.

“A los 53 años no volvería a tener una relación con un chico menor, porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron. Yo me junto con alguien porque me enamoro. Pero ya a los 53 años no solo busco enamorarme. Busco que alguien también tenga los mismos sueños o planes de vida y valores que yo”, afirmó.

López también le explicó a las otras panelistas por qué piensa que una relación con hombres menores no se le dio.

“Yo pienso que hay cosas que no terminan de cuajar con alguien que es menor que uno. Por ejemplo, 7 años es una buena diferencia y 12 también. En su momento yo no lo veía así, pero sí”, dijo.

Lo que sí queda claro es que, con su experiencia y en la etapa actual de su vida, sus fijaciones a la hora de encontrar pareja son otras.

“El interés económico no era lo que me motivaba a mí. No es que me motive ahora, pero quiero que tengamos planes en común y que no sea solamente la ilusión de una vida“, agregó.

La relación entre Adamari Lopez y Toni Costa

López y Toni Costa se separaron en mayo de 2021, tras casi diez años juntos. Aunque nunca estuvieron casados formalmente, su relación comenzó en 2011 y tuvieron una hija, Alaïa, en 2015.

Actualmente, Adamari y Toni mantienen una relación cordial y amistosa, centrada en el bienestar y la crianza compartida de su hija. Ambos han destacado en varias ocasiones la importancia de la comunicación y el respeto mutuo para asegurar un entorno positivo para Alaïa, demostrando que su prioridad sigue siendo el bienestar familiar pese a la separación.

¿Por qué se divorció de Luis Fonsi?

Previamente, estuvo casada con Luis Fonsi. Después de cuatro años de noviazgo se casaron en el 2006. Sin embargo, su matrimonio terminó en noviembre de 2009. La relación se volvió turbulenta, especialmente durante la batalla de López contra el cáncer de mama, lo que afectó profundamente su unión. Tras el divorcio, López ha hablado abiertamente sobre el dolor que le causó la separación, mientras que Fonsi ha mantenido un perfil más reservado.

Aunque ambos han seguido caminos separados, no mantienen una relación cercana y han preferido no comentar públicamente sobre su vida juntos en años recientes.

