Chiquibaby se quiebra al recordar un momento difícil de su vida

En el programa que comparte con Adamari López, ‘Ada y Chiqui De Show’, Chiquibaby confesó que aún siente un fuerte dolor al recordar la muerte de su padre, quien murió cuando tenía 55 años.

“Mi papá murió joven, a los 55 años, a pesar de que me dio una gran vida a lo largo de mi infancia y mi adolescencia, me pesó que se fuera en ese momento en el que yo empezaba a despegar mi vida, mi carrera. Y que se ha perdido todo lo bonito que me ha pasado”, contó frente a López.

La conductora de ‘Siéntese quien pueda’, cuyo nombre real es Stephanie Himonidis, manifestó que lo extraña desde siempre, porque se fue muy joven.

“Lo extraño tanto porque se fue tan joven, no conoció a mi esposo, no conoció a Capri, se perdió tantas cosas… el hecho que se haya ido me hizo sentir que tenía un ángel en el cielo y que me mandaba bendiciones… quiero que se sienta orgulloso de en quién me he convertido”.

Ante este momento, Adamari López aprovechó para consolar a su amiga y comadre: “Él sabe y él está contigo. Él nunca te ha abandonado, mi amor”.

El pódcast que comparten las dos se ha caracterizado por su sinceridad y por mostrarse vulnerable ante el público.

¿Cuándo comenzó ‘Ada y Chiqui De Show’?

El programa de Adamari López y de Chiquibaby inició el 1 de febrero. El anuncio lo hicieron en enero de este año.

La gran noticia la compartieron en ‘Siéntese que pueda’, en ese entonces, la mexicana expresó: “Yo sé que lo querían, nos querían ver juntas en la televisión, pues aquí estamos. Le damos la más cordial bienvenida a mi comadre Adamari López. Me lo pedían mucho en el programa que querían que te tuviéramos, pero tenía que haber un muy buen pretexto y hoy es el pretexto con este nuevo programa que está padrísimo”.

Fue así como la puertorriqueña soltó la gran noticia: “Yo les prometo que en algún momento Chiqui y yo vamos a estar juntas nuevamente y nos van a poder ver más seguido. Es algo que me llamaría muchísimo la atención y estoy segura de que la gente quiere ver”.

Las dos conductoras tienen una excelente química delante de la pantalla y, por esa razón, sus seguidores esperaban verla en algún formato juntas y de esa forma surgió ‘Ada y Chiqui De Show’.

