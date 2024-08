Lewis Hamilton no descarta ser atleta olímpico algún día

El múltiple campeón del mundo en la Fórmula 1 y actual piloto líder de la escudería Mercedes, el británico Lewis Hamilton, dijo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 para apoyar a su compatriota, Miles Chamley-Watson, esgrimista y medallista en la edición de Río 2016.

En dicho marco, el 7 veces monarca mundial dejó saber que no descarta en lo absoluto la idea de llegar a participar algún día en unos Juegos Olímpicos, una vez que decida dejar de ser piloto profesional en la Fórmula 1.

Hamilton piensa en el futuro deportivo post Fórmula 1

Las declaraciones del piloto inglés fueron para la cadena CNN, en donde aseguró que mantiene una muy buena relación amistoso con Chamley-Watson y que eso le ha motivado a buscar un nuevo deporte al cual dedicarse en el futuro y llegar a ser de los mejores.

El 7 veces campeón de Formula 1 🏎️, Lewis Hamilton, estuvo hoy en las competencias de esgrima junto a otro campeón, Shaun White. 🤩



Shaun fue 3 veces veces medallista de oro olímpico en snowboard. 🏂🥇



También los acompañaba la increíble actriz Nina Dobrev, pareja de White. pic.twitter.com/diIPkiuj1m — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 4, 2024

“Miles Chamley-Watson, que es un buen amigo mío, compite en esgrima. Siempre nos apoyamos mutuamente y hablamos casi todos los días. Sé lo duro que trabaja y me encantaría verlo siempre (en los Juegos Olímpicos), pero soy consciente de la presión que conllevan ciertas pruebas”, comentó el piloto de Mercedes y compañero de otro británico en dicho equipo, George Russell.

“Si voy a ver correr a mi hermano (en las categorías británicas de turismos), por ejemplo. Conozco la presión extra que eso conlleva, así que aún no he decidido lo que voy a hacer”.

Chances para ser atleta olímpico

En la entrevista, Hamilton no descartó la posibilidad de convertirse algún día en atleta olímpico en el futuro, aún cuando el automovilismo no es una disciplina deportiva que tenga hasta el momento un sitio en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Hamilton confesó no ser lo suficientemente bueno en otros deportes, lo que le permitiría poder aspirar muy pronto a realizar dicho sueño.

“No soy lo suficientemente bueno en el surf como para estar en los Juegos Olímpicos, pero tal vez algún día sea un atleta olímpico”.

🗣️ “Tal vez algún día sea un atleta olímpico”; Lewis Hamilton asistió a París 2024 para apoyar a su mejor amigo, Miles Chamley-Watson (esgrima): https://t.co/GvGaFvlDNs#LewisHamilton #París2024 pic.twitter.com/tEsMXst6ld — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) August 6, 2024

Cabe recordar que, en 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, Hamilton fue el hombre encargado de tomar la famosa llama olímpica, como uno de los representantes del deporte de su nación.

Regreso a la Fórmula 1 luego de las vacaciones

Hamilton aprovechó para visitar París durante los Juegos Olímpicos gracias al receso de verano de la Fórmula 1, competición que se reanudará nuevamente del 23 al 25 de agosto en Zandvoort para la disputa del Gran Premio de los Países Bajos, casa del actual líder del campeonato de pilotos, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing, lo que hace que el contexto de dicha carrera sea mucho más especial.

Hamilton llegó a las vacaciones de verano de gran forma, ya que consiguió una victoria en el Gran Premio de Bélgica, mismo que se realizó en el circuito de Spa-Francorchamps tras la descalificación de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, porque su coche no dio el peso mínimo reglamentario.

