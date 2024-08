¿Por qué la medallista Prisca Awiti le va al Club América?

México no ha tenido un gran desempeño en los Juegos Olímpicos 2024. En medio de algunas decepciones deportivas, Prisca Awiti hizo historia en París 2024 con la medalla de plata. Luego de ese logro, la historia de Awiti comenzó ha hacerse popular, incluso sus gustos y afinidad al Club América.

“La verdad no me he creído todavía que gané la medalla olímpica, pero me siento muy orgullosa y muy feliz, no pudo ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas que hice y ya sentí que tenía la medalla hasta que llegué a la final y nunca me la colgué antes de tiempo”, dijo la mexicana tras la victoria.

#OlympicGames



Orgullo mexicano! 🇲🇽



Prisca Awiti Alcaraz recibió la medalla de plata 🥈 en judo 🥋-63 kg en #París2024, y la primera para México en este deporte en #JuegosOlímpicos. pic.twitter.com/t7YGklllhy — Tiempo Real (@_Tiempo_Real) July 30, 2024

Prisca Awiti inscribió su nombre en la historia del deporte mexicano. La atleta mexicana obtuvo la primera medalla en la historia de México en judo. La combatiente azteca ganó la presea de plata.

En este sentido, la historia de Prisca Awiti comenzó a interesarle cada vez más a los aficionados mexicanos. Uno de sus rasgos característicos que generó más impacto fue su afinidad con uno de los clubes de la Liga MX.

A través de las redes sociales compartieron un tweet de la joven atleta mexicana en el que alentaba a las Águilas del América. Esta publicación se hizo popular entre los aficionados azulcremas.

Grábense su nombre



Prisca Awiti, medallista olímpica y aficionada al bicampeón de México, el club América 💙💛 pic.twitter.com/jitcGXwKTY — WichoDeAme (@tixwilx1916) July 30, 2024

Por qué Prisca Awiti le va al América

La judoca mexicana asistió a una entrevista en Sport Center de ESPN. Prsica Awiti fue cuestionada sobre las razones por las que apoya al conjunto azulcrema.

“Sí, mi novio me ha hecho que siga (al América), que me tuiteara el América fue más logro para él que la medalla, me dijo ‘no lo puedo creer'”, explicó.

El novio de Prisca se emocionó más por la felicitación del América que por la medalla JAJAJAJAJA



Yo te entiendo, amigo y sé que muchos también pic.twitter.com/fBttKa4Opm — Iván Hernández🦅🏆🏆 (@Osckar1916_) August 6, 2024

Las Águilas del América aprovecharon el gusto de Awiti por el club y le dedicaron una publicación con un mensaje de agradecimiento por la gloria olímpica. “¡Muchas felicidades a Prisca Awiti, medallista olímpica y americanista de corazón!”, escribió el club.

¡Muchas felicidades a Prisca Awiti, medallista olímpica y americanista de corazón! 💙💛🥈 pic.twitter.com/pbDdBxLLy7 — Club América (@ClubAmerica) July 30, 2024

Sigue leyendo:

– Prisca Awiti, ¿cuál es su club favorito de la Liga MX?

– Argentina se baña en oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con José “Maligno” Torres

– El presidente del Comité Olímpico Internacional habló sobre la polémica en el boxeo femenil

– ¿Por qué México no clasificó en el fútbol a los Juegos Olímpicos 2024?