Zac Efron habla sobre el accidente que lo llevó al hospital

Zac Efron se está recuperando bien después de un susto de salud tras un accidente en Ibiza.

El actor recurrió a las redes sociales para tranquilizar a sus fans, publicando una foto de sí mismo haciendo ejercicio y expresando su gratitud por sus buenos deseos. Efron publicó una actualización en Instagram el 4 de agosto.

La foto lo mostraba sin camisa, recostado en una pelota de ejercicios, levantando pesas con la leyenda: “Feliz y saludable — gracias por los buenos deseos.” Además, su amigo Caleb Davidge compartió una selfie de ambos en el mismo lugar, indicando aún más el rápido regreso de Efron a la normalidad.

Los representantes de Efron también confirmaron a varios medios que está en buen estado de salud y ha vuelto a sus actividades normales.

Qué le pasó a Zac Efron

Durante una escapada de fin de semana en Ibiza el 2 de agosto, Efron se encontró en una situación peligrosa.

TMZ fue el primero en dar la noticia, informando que mientras disfrutaba de un tiempo en una villa, el actor de 36 años calculó mal la profundidad de una piscina durante un clavado, lo que hizo que golpeara su pecho en el fondo e ingiriera una cantidad significativa de agua clorada.

Según TMZ, el personal de seguridad de la villa respondió rápidamente, sacando a Efron del agua y llevándolo a un hospital cercano. Efron estaba momentáneamente aturdido, pero el personal médico realizó radiografías para asegurarse de que sus pulmones estuvieran despejados y lo consideraron apto para salir del hospital a la mañana siguiente.

El incidente ocurrió durante lo que se describió como unas vacaciones tranquilas y agradables. Efron había estado pasando tiempo con amigos en una villa en la famosa isla de fiesta. El clavado que llevó al accidente no fue parte de un comportamiento riesgoso, sino más bien un desafortunado error de cálculo. La rápida respuesta del personal de la villa fue crucial para evitar un resultado más grave.

Cómo se está recuperando

Después del incidente, la recuperación de Efron ha sido rápida.

Sus representantes confirmaron a TMZ que la hospitalización fue una medida de precaución y que fue dado de alta a la mañana siguiente. Efron reanudó sus actividades vacacionales en Ibiza, incluyendo cenas con amigos al día siguiente del accidente.

Su rápida recuperación es impresionante, especialmente considerando sus graves problemas de salud pasados. En 2013, Efron sufrió una lesión grave cuando se resbaló en casa y se rompió la mandíbula, lo que llevó a un largo proceso de recuperación. Además, en 2019 contrajo una infección bacteriana mientras filmaba en Papúa Nueva Guinea, lo que también requirió hospitalización y tratamiento médico.

La capacidad de Efron para recuperarse de tales incidentes muestra su resistencia y determinación para mantener su estilo de vida activo. A pesar de estos contratiempos, continúa persiguiendo su carrera e intereses personales con vigor. Sus recientes papeles en The Iron Claw, Ricky Stanicky, y el próximo reboot de Three Men and a Baby demuestran su compromiso con su oficio y sus fans.

