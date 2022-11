Conoce a Dylan, el hermano de Zac Efron que está robando suspiros en redes

Tremendo revuelo ha causado el hermano menor de Zac Efron, Dylan, quien gracias a su gran parecido al actor y coqueta personalidad que muestra en redes sociales, ha logrado robarse el corazón de varios internautas alrededor del mundo. Pero, ¿a qué se dedica y cómo es su relación con su hermano? Aquí te contamos los detalles.

La primera vez que la estrella de ‘High School Musical’ posó junto a su hermano para una publicación en Instagram fue el pasado mes de marzo, cuando ambos se enfrascaron en una aventura por Costa Rica para explorar las bellezas naturales que tiene para ofrecer.

En ese entonces, los hermanos Efron se ganaron una ola de elogios por el gran parecido que tienen, después de todo el hermano pequeño del actor también cuenta con una mirada ojiazul y sonrisa de oreja a oreja que logró cautivar al público de forma inmediata.

Pero, ¿a qué se dedica Dylan Efron? ¿Decidió seguir los mismos pasos que su hermano y dedicarse a la actuación? La respuesta es no, pues aunque ha tenido una que otra aparición en series, el joven de 30 años optó por estar detrás de las cámaras y llevar las riendas de diversas producciones.

De hecho, Dylan produjo la primera temporada de “Down to Earth”, serie documental protagonizada por Zac, que se estrenó en 2020 y con la que exploraron diversos destinos paradisiacos alrededor del mundo en familia.

Cabe recalcar que además de “Down to Earth”, Dylan ha tenido participaciones en Ready Player One (2018) y The Accountant (2016), junto con Ben Affleck. Asimismo, su más reciente proyecto lleva por título “Flow State”, una serie documental a la que se puede acceder a través de Youtube. View this post on Instagram A post shared by Dylan Efron (@dylanefron)

