Lucero calificó como un “fracaso” su divorcio con Mijares

A poco más de una década de haber puesto fin a su matrimonio, la cantante y actriz Lucero se ha sincerado como pocas veces sobre lo que significó decirle “adiós” a Manuel Mijares, papá de sus hijos, y adaptarse a una nueva dinámica familiar.

En una emotiva charla con el entrevistador Yordi Rosado, la intérprete de temas como “El privilegio de amar” y “No me hablen de él” confesó que ante sus ojos, el divorcio ha sido uno de los golpes que más le ha dolido a nivel personal.

“Uno de mis grandes fracasos fue divorciarme, porque pensábamos que nos casamos para toda la vida y queríamos tener un matrimonio para siempre. Estaba fuera de nuestros planes, no estaba en nuestro diccionario“, declaró ante el comunicador mexicano.

Sin embargo, la pareja tuvo muy claro que debían llevar a cabo una separación amistosa por el bien de sus hijos: “Cuando pasa, empiezas a entender las cosas, dices: ‘Si no pudimos tener un buen matrimonio, pues hay que tener un buen divorcio'”, añadió.

Como resultado, Lucero pudo conocer una faceta del cantautor que le confirmó haber elegido al hombre correcto para papá de sus hijos Lucerito y José Manuel.

“Dicen que no conoces bien a la persona con la que te divorcios y yo creo que es un caballero que no salió nunca con nada, nunca hubo problemas (…) Me considero una persona inteligente y equilibrada que nunca he pedido estupideces, ni he hecho tonterías para dañar esa relación que tuvimos“, compartió la famosa.

Para concluir, la también actriz indicó que con el paso del tiempo aprendió a valorar la dinámica familiar que lograron construir para propiciarle un ambiente sano a los hijos que tienen en común, esto sin importar los dimes y diretes.

“Me emociona el poder tener una relación, dentro de una familia disfuncional, algo tan funcional (…) Me enorgullece mucho del gran papá y de la gran persona que yo tuve la suerte de elegir para haber hecho una familia, es un hombre respetuoso, maravilloso“, dijo para finalizar.