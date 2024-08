Mamá de Geraldine Bazán sale en defensa de Irina Baeva

Tremenda sorpresa se llevó el público luego de que Doña Rosalba Ortiz, mamá de la actriz Geraldine Bazán, saliera en defensa de Irina Baeva, esto a pesar de que en su momento la actriz rusa fue catalogada como “la tercera en discordia” dentro del matrimonio de su hija y Gabriel Soto. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro con medios de comunicación, la publirrelacionista se pronunció sobre la polémica que rodea la separación de su ex yerno y la histrionisa de origen ruso, poniéndose del lado de esta última y enviándole un mensaje de aliento.

“Mi solidaridad. Como a todas las mujeres que han sufrido esto. A esta niña (Irina) también que la bendiga Dios; que le dé una buena orientación hacia lo que ella la haga feliz. Nada más, es lo que puedo decir“, expresó la madre de Geraldine Bazán ante los cuestionamientos de la prensa.

Rosalba Ortiz opina sobre la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Con respecto al supuesto maltrato a sus nietas del que se le acusó a Irina Baeva, Rosalba Ortiz apuntó a que ese tema solo le concierne a sus padres, por lo que evitará pronunciarse al respecto.

“A mí no me consta eso del el maltrato. Serán sus papás los que tomen o tomaron acciones. Ellos saben que lo deben hacer”, añadió ante las cámaras.

Geraldine Bazán habla sobre la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Otro de los temas que no tardó en salir a relucir durante la entrevista fue la supuesta relación amorosa de Gabriel Soto con una mujer de nombre Erika. Ante ello, la madre de Geraldine Bazán apuntó a que los romances del histrión no son de su incumbencia.

“No lo sé, no me consta. No les puedo contestar nada de eso, ni ya debería de contestar nada de él, ni de mi hija”, dijo para finalizar su charla.