Natanael Cano defiende a Gala tras ataque de Adrián Marcelo

Natanael Cano dejó claro que está del lado de Gala Montes en ‘La Casa de los Famosos México 2’. El cantante respondió a un video en el que se observa la discusión de la actriz con Adrián Marcelo y dijo “Nadie le habla así a mi morrita”.

Sin embargo, su posición no llegó hasta ahí. En una publicación en X, antes Twitter, reiteró lo anterior y después llamó al comediante “poco hombre”.

Un poco hombre 👊 pic.twitter.com/qy6Ii8odLJ — Natanael Cano (@NatanaelCan0) August 6, 2024

La reacción del intérprete, conocido por ser uno de los pioneros de los corridos tumbados, llegó después de que el comediante Adrián Marcelo cuestionara la depresión de Gala Montes y le insinuara que solo quiere llamar la atención.

Marcelo, oriundo de Monterrey, también le lanzó algunos comentarios hirientes a la actriz de ‘Diseñando tu amor’, e incluso le dijo ‘Cachonda’ por haber salvado de la eliminación a Agustín Fernández, la primera semana, en lugar de su amiga Briggitte Bozzo.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Gala Montes?

Esta semana, la tensión aumentó en ‘La Casa de los Famosos México’, esto después de que el YouTuber arremetiera en contra de Montes.

“La depresión no es un botón que se prende y se apaga, el sábado y ese jueguito que usaste de ansiedad lo aprendiste y lo apagaste. Tú no estás deprimida, tú eres una gran actriz”, expresó.

Pese a los intentos de Marcelo de desmoralizarla, Montes no cayó en el juego y se defendió, acciones que fueron celebradas en las redes sociales.

“No te voy a pegar, tengo un contrato. Sí (me falta mamá) y tú te aprovechas de eso, crees que me vas a hacer sentir mal, no me vas a sentir mal. Pobrecito si crees que es una actuación, tú sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida. Yo estoy diagnosticada”, le contestó.

Montes añadió que ella toma medicamentos para no lastimar a las personas y que, a diferencia de él, buscó ayuda. Marcelo también le dijo que le hacía “falta mamá”, haciendo referencia a los problemas recientes que han surgido entre la actriz y su madre.

Ante esto, la mamá de Gala Montes, Crista, también se pronunció y aseguró no estar de acuerdo, enfocándose que hay personas que se burlan de las condiciones de los demás sin pensar en las consecuencias.

Crista no es la primera mamá, de las integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’, que se pronuncia en contra del YouTuber.

La mamá de Briggitte Bozzo mencionó -en un en vivo de TikTok- que era una persona grosera, ya que Adrián Marcelo se ha burlado de la venezolana y también de la forma en la que se viste.

Seguir leyendo: