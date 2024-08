Madre de Briggitte Bozzo critica duramente a Adrián Marcelo

La mamá de Briggitte Bozzo, Ligia Elena Arcila, criticó a Adrián Marcelo y su actuación en ‘La Casa de los Famosos 2’. La mamá de la influencer venezolana aseguró que es “un tipo grosero”, después de que Marcelo hablara de la forma de vestir de su hija.

“Una persona completamente irrespetuosa, no sabe dirigirse a las mujeres. Tiene un concepto terrible de las mujeres. No sé cómo se llevará con su esposa que, si me está escuchando, todo mi respeto para ella. Pero ella ha visto que ha sido un tipo sumamente grosero con mi hija y cada vez que tiene la oportunidad es muy grosero con ella”. Ligia Elena Arcila – Madre de Briggitte Bozzo

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo ha criticado a Briggitte tanto por su forma de vestir como por su cuerpo. Dicha situación se ha demostrado a lo largo de las dos semanas del programa de telerrealidad.

En una conversación en ‘Tierra’, comunicó “En un momento dijo una de las cosas que no me gustó y que fuimos al antro. Enfrente de sus amigos me andaba m4n0s3ando. De qué wey te pelas de ahí, yo con ese tipo de cosas no empatizo, de pobrecita, tú que estás en un antro y con una faldita”.

La influencer y actriz ha sido transparente en su paso por el show y ha contado sobre diferentes situaciones que ha vivido.

Ante esto, la madre de la venezolana reaccionó y le envió un mensaje a su esposa.

Además de esta situación, en la nominación de la primera semana el YouTuber nominó a Briggitte “por ser venezolana” y porque le estaba quitando un puesto de trabajo a un mexicano y esas palabras desataron diversas críticas, ya que muchos internautas lo calificaron como xenofobia.

Diversas personalidades mexicanas se han pronunciado sobre la actuación de Marcelo, incluso su amigo Poncho de Nigris, manifestó que él es su propio enemigo.

Sin embargo, el YouTuber es una de las personalidades más conocidas del programa de telerrealidad y cuenta con un gran número de fans.

