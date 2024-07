Gala Montes se abre sobre su bisexualidad antes de ingresar a LCDLF México 2

Antes de su entrada a ‘La Casa de los Famosos México’, Gala Montes, actriz de 23 años, ofreció declaraciones sobre su sexualidad en el programa ‘Hoy’. Afirmó que se siente liberada después de haber hablado de lo que significa ser bisexual.

“Me siento liberada, por eso exploté y dije, vamos a hablar de esto, de mi bisexualidad. Yo sé desde que nací, no lo descubrí ahorita porque esto es una estrategia para llamar la atención del público, no, ya yo lo sabía y todo el mundo lo sabía, menos yo. Viva el lesbianismo, muchachos”, expresó Montes en la entrevista.

La famosa contó que está soltera, pero que quiere disfrutar lo más posible junto a las personas que la quieren.

“Yo soy de todo México, nunca sola, me gusta de todo, entonces veamos qué nos trae la vida, pero soy más trabajadora, no crean que ando en el relajo, no”, afirmó.

Montes aseguró que esta experiencia le permitió madurar más rápido y que intenta que los comentarios negativos no afecten su forma de ver la vida.

“Es lo único que yo quiero, quiero paz”, dijo.

Gala Montes y la polémica antes de ‘La Casa de los Famosos México’

A pocos días de iniciar ‘La Casa de los Famosos México 2’, Gala Montes fue tendencia en las redes sociales por la situación que enfrenta con su mamá.

La actriz expuso los malos tratos de su madre, después de despedirla. “Ella se quería quedar con todo mi dinero. Mi mamá tiene problemas (…) Como las cosas no se hicieron como ella quería que se quería quedar con todo mi dinero. Pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté extorsionando porque me lleva extorsionando ocho meses“, manifestó Montes en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Entre lágrimas aseguró que no está dispuesta a seguir manteniendo a su madre: “Llegó un momento en el que dije: ‘Se acabó, se acabó, yo no voy a seguirte dando dinero, yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas tus cosas porque estoy hasta aquí’”.

Sin duda, después de lo ocurrido, Montes tendrá la oportunidad de darse a conocer dentro de la casa y quizás hable un poco más de su vida personal.

